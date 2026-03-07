«Ростов» — «Балтика»: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Балтики» на матч 20-го тура РПЛ.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Семенчук, Игнатов, Миронов, Мохебби, Комаров, Роналдо, Голенков, Сулейманов.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Беликов, Рядно, И. Петров, Титков, М. Петров, Хиль.

Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 16.45 по московскому времени.