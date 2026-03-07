В РПЛ ответили на вопрос о возможном переносе матча «Рубин» — «Краснодар»

В пресс-службе РПЛ ответили на вопрос «СЭ» о проведении матча 20-го тура РПЛ «Рубин» — «Краснодар».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Краснодар» настаивает на переносе игры из-за морозной погоды в Казани.

«На протяжении текущей недели Российская Премьер-Лига проводила мониторинг прогноза погоды в Казани. В связи с тем, что температура воздуха достигала значений, выходящих за пределы допустимых регламентом соревнований (ниже минус 15 градусов), рассматривался вариант изменения даты и времени игры.

В настоящий момент, согласно прогнозу, ожидаемая температура воздуха к моменту проведения матча составит от минус 13 до минус 15 градусов, что соответствует регламентным нормам и позволяет провести матч в запланированные дату и время. В день матча будут произведены контрольные замеры температуры, — сообщили «СЭ» в пресс-службе лиги.

В Премьер-лиге добавили, что в случае возникновения спорной ситуации окончательное решение будет принято в соответствии с регламентом турнира.

По информации «РБ Спорт», «Краснодар» не отказывался лететь в Казань и отправится на матч против «Рубина» в субботу, 7 марта.

Матч должен пройти в воскресенье, 8 марта, на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало — в 17.00 мск.

После 19 туров «Краснодар» с 43 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России, «Рубин» с 23 очками занимает девятую строчку. В матчах прошлого тура краснодарцы победили «Ростов» со счетом 2:1, а казанцы проиграли махачкалинскому «Динамо» (1:2).