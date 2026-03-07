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В РПЛ ответили на вопрос о возможном переносе матча «Рубин» — «Краснодар»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Фото ФК «Рубин»

В пресс-службе РПЛ ответили на вопрос «СЭ» о проведении матча 20-го тура РПЛ «Рубин» — «Краснодар».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Краснодар» настаивает на переносе игры из-за морозной погоды в Казани.

«На протяжении текущей недели Российская Премьер-Лига проводила мониторинг прогноза погоды в Казани. В связи с тем, что температура воздуха достигала значений, выходящих за пределы допустимых регламентом соревнований (ниже минус 15 градусов), рассматривался вариант изменения даты и времени игры.

В настоящий момент, согласно прогнозу, ожидаемая температура воздуха к моменту проведения матча составит от минус 13 до минус 15 градусов, что соответствует регламентным нормам и позволяет провести матч в запланированные дату и время. В день матча будут произведены контрольные замеры температуры, — сообщили «СЭ» в пресс-службе лиги.

В Премьер-лиге добавили, что в случае возникновения спорной ситуации окончательное решение будет принято в соответствии с регламентом турнира.

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По информации «РБ Спорт», «Краснодар» не отказывался лететь в Казань и отправится на матч против «Рубина» в субботу, 7 марта.

Матч должен пройти в воскресенье, 8 марта, на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало — в 17.00 мск.

После 19 туров «Краснодар» с 43 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России, «Рубин» с 23 очками занимает девятую строчку. В матчах прошлого тура краснодарцы победили «Ростов» со счетом 2:1, а казанцы проиграли махачкалинскому «Динамо» (1:2).

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.
08 марта, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
2:1
Краснодар

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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

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 7
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Зенит

 6
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 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
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Матеус Рейс

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 3 1 1
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