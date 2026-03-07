«Краснодар» опубликовал видео на фоне слухов об игре с «Рубином»: «Пацаны, летим в Казань!»

«Краснодар» опубликовал видео на фоне слухов о проведении игры 20-го тура чемпионата России с «Рубином».

Короткий ролик подписан словами «Пацаны, летим в Казань!», на фоне наложены слова «Я здесь за эту улицу стою! Пацаны мне все, и я все пацанам! Кто меня знает, тот в курсе!» из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Ранее в субботу, 7 марта, появилась информация, что «Краснодар» настаивает на переносе матча из-за погоды — в воскресенье в Казани ожидается от минус 13 до минус 15 градусов.

В РПЛ ответили на вопрос о возможном переносе матча «Рубин» — «Краснодар»

Подписывайся на канал «СЭ» в Max