«Ростов» — «Балтика»: Хиль вывел гостей вперед

«Балтика» открыла счет в матче с «Ростовом» в 20-м туре РПЛ — 1:0.

На 39-й минуте отличился Брайан Хиль.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

07 марта, 16:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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