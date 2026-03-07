Тарасов о возможном переносе матча «Рубин» — «Краснодар»: «Ссылаться на погоду — некорректно»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном переносе матча 20-го тура РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром» из-за морозов в Казани.

Ранее в субботу, 7 марта, появилась информация о том, что «быки» настаивают на переносе матча из-за погодных условий — в воскресенье в Казани ожидается от минус 13 до минус 15 градусов.

«Придерживаюсь понятия, что футбол должен состояться в любую погоду. Когда выступал в Томске, я играл в погоду намного холоднее. Надо приезжать и по факту смотреть, какая будет погода и состояние поля. Все в одинаковых условиях. Ссылаться на погоду — некорректно», — сказал Тарасов «СЭ».

Матч «Рубин» — «Краснодар» должен пройти в воскресенье, 8 марта, на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало игры запланировано на 17.00 мск.

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