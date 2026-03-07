«Ростов» — «Балтика»: гол хозяев отменили из-за офсайда

Гол «Ростова» отменили в матче с «Балтикой» в 20-м туре РПЛ.

На 13-й минуте отличился Умар Сако. После подсказки ВАР арбитр Василий Казарцев посмотрел видеоповтор эпизода и отменил взятие ворот.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

07 марта, 16:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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