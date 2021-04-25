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«Ростов» — «Арсенал»: Бурлак удален с поля после подсказки ВАР

17:41
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Защитник тульского «Арсенала» Тарас Бурлак получил красную карточку на 50-й минуте матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

Сперва главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал желтую карточку Бурлаку за фол на хавбеке «Ростова» Понтусе Альмквисте, но после подсказки ВАР судья удалил 31-летнего российского футболиста.

В текущем сезоне Бурлак провел 17 матчей за «Арсенал».

Ростов — Арсенал Т

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