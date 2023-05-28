«Ростов» — «Ахмат»: ничья после первого тайма

«Ростов» и «Ахмат» играют вничью после первого тайма матча 29-го тура РПЛ — 2:2.

Счет открыл нападающий ростовчан Егор Голенков на 6-й минуте встречи. На 11-й минуте он удвоил преимущество своей команды.

На 32-й минуте нападающий грозненцев Гамид Агаларов отыграл один мяч. На 40-й минуте полузащитник Владислав Карапузов сравнял счет.