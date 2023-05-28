Фомин: «Йоканович просто написал в чат, что уходит. На этом прощание закончилось»
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о прощании с экс-тренером бело-голубых Славишей Йокановичем.
— Можете выделить что-то положительное из этого сезона?
— Не хочу подводить какие-то итоги. Еще матч есть, посмотрим.
— Как прошло прощание с Йокановичем?
— Тренер написал в чат, что уходит — и все. На этом прощание закончилось.
— Никакого личного общения не было?
— Прощание выглядело так, что он просто написал в чат — и все.
— Как это восприняли?
— Когда играл в первой лиге, то видел и не такое. Я к этому отнесся так, как это и есть.
— Ждали чего-то другого?
— Я прошел через разных тренеров. Йоканович принял такое решение, не мне его судить. Я особо не акцентировал на этом внимание. Сейчас у нас было три матча при Алпатове. Ждем, работаем, и будет все нормально.
— Как можете охарактеризовать молодого тренера Алпатова?
— Он взбодрил команду. Ребята прониклись к нему и его идеям. Все с уважением относятся к нему.
— Но в команде нет разговоров о новом тренере?
— Нет, не было. Все готовятся к игре.
«Динамо» в мае объявило об увольнении Йокановича с поста главного тренера команды. Он возглавлял москвичей с лета прошлого года. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона стал Павел Алпатов.
После 29 туров «Динамо» с 45 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре бело-голубые в гостях сыграют с «Оренбургом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|0 : 3
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|1 : 3
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|0 : 0
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|1 : 1
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|0 : 0
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|2 : 4
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|2 : 1
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9