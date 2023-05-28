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Сегодня, 19:48

Смолов признался, что был бы рад назначению Николича в «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Форвард «Динамо» Федор Смолов прокомментировал возможное назначение главным тренером команды Марко Николича.

— Команду ждет новый главный тренер. По многочисленным сообщениям СМИ, один из кандидатов — Николич. Ты работал с ним в «Локомотиве». Были бы рады если бы он возглавил команду?

— Да, конечно. Марко — классный специалист и человек. Пока еще официально не объявили, поэтому будем ждать. Хотел бы отдать должное Павлу Алексеевичу Алпатову. Мы действительно его поддерживаем. По моим ощущениям, все-таки три месяца, начиная с зимних сборов, команда катилась вниз по наклонной, а сейчас ему за такой короткий период удалось всех встряхнуть.

Мы сегодня проиграли в дерби, но равнодушных не было. Послевкусие после игры таково, что все отдали свои силы. Наверное, можно было бы избежать каких-то ошибок, после которых мы пропустили голы, но при этом все сыграли хорошо.

— Три главные причины, по которым этот сезон «Динамо» был неуспешным?

— Думаю, основная причина — не смогли вовремя проанализировать, осознать и перестроиться, что нет состава предыдущего сезона, что те же Варела, Бальбуэна и Моро ушли по ходу сезона. В принципе, у всех была надежда, что они могут остаться и продолжить. Нынешний состав слабее, чем в предыдущем сезоне. Все со мной согласятся.

Наверное, из-за большого количества ребят сложно рассчитывать на какое-то прогнозирование результатов в долгосрочной перспективе. Потому что результат может определяться большим количеством опытных или средних по возрасту игроков — суметь где-то взять паузу, нестись вперед. Зимой промежуточное четвертое место я считал достаточно успешным для нас результатом.

Говорить можно что угодно, но хотелось бы сказать, что в год столетия клуба это не то, на что мы рассчитывали и, конечно же, не то, на что рассчитывали болельщики. Хотелось бы извиниться, что и Кубок не удалось завоевать, при том, что в прошлом году мы играли в финале. Это было очень классно, была нереальная поддержка. Соответственно, и за игру в чемпионате в последних матчах хотим извиниться, хотя в принципе могли претендовать на тройку, — сказал Смолов.

После 29 туров «Динамо» с 45 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре бело-голубые в гостях сыграют с «Оренбургом».

Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марко Николич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 1 : 3
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 0 : 0
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 1 : 1
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 0 : 0
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 2 : 4
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 2 : 1
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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 9
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Александр Соболев

Спартак

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Гленн Бейл

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