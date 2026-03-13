Юран — о Гусеве: «Дайте ему спокойно работать»

Российский тренер Сергей Юран поделился с «СЭ» мнением о работе главного тренера «Динамо» Ролана Гусева.

— Гусева многие хвалят, говорят, что он взял все самое лучшее от Карпина и Лички. Как вы можете оценить его перспективы?

— Тоже преждевременно что-то обсуждать. А если потом пойдет неудача? О чем мы будем говорить? Что он уже не перспективный тренер? Так и футболистов возносят после пары игр. Чуть ли не мегазвездой называют. А потом мы спрашиваем: «А где он?» Во второй лиге где-то, оказывается. Да, игра «Динамо» очень неплохая. Но, чтобы говорить о чем-то, необходимо что-то выиграть. Поэтому нужно спокойно дать тренеру работать. Не надо вешать ярлыки: перспективный или супер. Доработает до конца чемпионата, и тогда можно уже будет итоги подвести.

После 20 туров «Динамо» набрало 27 очков и идет на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ.

48-летний Гусев был назначен главным тренером «Динамо» в декабре 2025 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. До этого он входил в тренерские штабы Марцела Лички (с 2023 года) и Валерия Карпина (с 2025 года).

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