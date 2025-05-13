Газзаев о работе Гусева в «Динамо: «Желаю ему больших побед и удачи»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» Ролана Гусева.

Ранее Гусев заявил «РБ Спорт», что перед матчем 28-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0) общался с Валерием Газзаевым.

«Динамо» провело очень хорошую игру против «Спартака». Мы общались с Гусевым перед матчем. Очень рад за Ролана и его успехам в «Динамо». Желаю ему больших побед и удачи», — сказал Газзаев «СЭ».

«Динамо» после 28-го тура занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 53 очками.