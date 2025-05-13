Футбол
13 мая, 14:25

Газзаев о работе Гусева в «Динамо: «Желаю ему больших побед и удачи»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» Ролана Гусева.

Ранее Гусев заявил «РБ Спорт», что перед матчем 28-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0) общался с Валерием Газзаевым.

«Динамо» провело очень хорошую игру против «Спартака». Мы общались с Гусевым перед матчем. Очень рад за Ролана и его успехам в «Динамо». Желаю ему больших побед и удачи», — сказал Газзаев «СЭ».

«Динамо» после 28-го тура занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 53 очками.

  • rustov

    К Газзаеву можно относиться по-разному, но факт остается фактом: он единственный российский тренер, выигравший еврокубок.

    14.05.2025

  • Футболист Сапогов

    У меня только один ответ к тебе - я нет. А ты?))) Ты чего так за пса впрягаешься??? Считаешь его хорошим человеком? Я нет.

    13.05.2025

  • Valekka

    У меня только один вопрос к тебе : срать через жопу не пытался научиться, только ртом можешь?

    13.05.2025

  • Александр Максаков

    Ну Алания - это святое , его Родина ! .

    13.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Как Алания, Пес? Как депутатская работа, много ли дел хороших сделал для народа? Почему обманул народ, не сбрив усы после победы в КУЕФА? Можно ли организовать чемпионат с дружественной нам усраиной? Это только небольшой список вопросов к этому человеку. ПС: Видел его рожу недовольную на одном из матчей Динамо. Недовольную предательскую рожу!

    13.05.2025

    • В Сербии назвали маловероятным назначение Станковича на пост главного тренера сборной

    Квеквескири о заключительных матчах «Факела» в РПЛ: «Мы будем биться, никто не будет отбывать номер»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Ростов 16 4 6 6 12-17 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Кр. Советов 16 4 5 7 20-26 17
    12
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    13
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов 2 : 0
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

