Квеквескири о заключительных матчах «Факела» в РПЛ: «Мы будем биться, никто не будет отбывать номер»

Капитан «Факела» Ираклий Квеквескири обратился к болельщикам после вылета воронежской команды из РПЛ.

В воскресенье «Факел» уступил «Локомотиву» (0:1) в матче 28-го тура чемпионата России и потерял шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе страны.

«Результаты никого не устраивают. Ни болельщиков, ни руководство, ни команду. Мы принимаем ответственность за спортивный результат, ведь именно мы выходим на поле. И сейчас нам важно отыграть два последних тура чемпионата на максимуме. Сделать все, чтобы доказать самим себе, что мы можем. Мы будем биться, никто не будет отбывать номер», — приводит слова Квеквескири пресс-служба клуба в Telegram-канале.

Футболист выразил надежду, что болельщики поддержат команду в заключительных матчах сезона.

«Верим, что вы нас поддержите, потому что вы — особенные. И остаетесь с командой и в радостные минуты, и в самые тяжелые. Увидимся в Нижнем Новгороде!» — добавил он.

«Факел» проведет еще два матча в чемпионате России. 17 мая воронежцы на выезде сыграют с «Пари НН», а 24 мая примут на своем поле «Крылья Советов».