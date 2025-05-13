Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

13 мая, 13:37

В Сербии назвали маловероятным назначение Станковича на пост главного тренера сборной

Константин Белов
Корреспондент

Сербский журналист Иван Цветкович в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном назначении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в сборную Сербии.

Ранее издание Legalbet сообщило, что агент Станковича Братислав Ристич пообещал своему клиенту, что в ближайшее время он будет трудоустроен в сборной Сербии.

«В Сербии ничего не известно о возможном уходе Деяна Станковича из «Спартака» и его возвращении на родину. Это все слухи. Считаю, что сейчас назначение Станковича на пост главного тренера сборной Сербии маловероятно. Действующий тренер национальной команды Драган Стойкович показывает неплохие результаты, поэтому его уход прямо сейчас маловероятен», — сказал Цветкович «СЭ».

Ранее появилась информация, что Станкович может покинуть «Спартак» по окончании текущего сезона, хотя его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 28 туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 51 очком.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Деян Станкович
Футбол
Сборная Сербии по футболу
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Пушилин заявил о расширении контроля ВС России в Константиновке
Красно-белые избили фаната армейцев под крики «Гаси его», а после заявили о провокации. Подробности драки на матче «Спартак» - ЦСКА
Погба впервые с 2023 года сыграл в официальном матче
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
Лидеры G20 приняли декларацию саммита «Группы двадцати» в ЮАР
У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Популярное видео
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ДинМиха

    Лучшая игра в лиге, а у ростова автобус, и ростов вынес спартак. или судья прибил?

    15.05.2025

  • ДинМиха

    Ну чуднул ты, Сампа хоть и была в долгах, но состав имела неплохой. Игры не было у команды, поверь я слежу за ней регулярно, и серию б смотрел большинство игр их, и с буду смотреть. На счет лучшей игры в лиге, один матч проведут ярко, 3 тухло. Это лучшая игра?

    15.05.2025

  • Виталий Матроскин

    Даже знаю почему такие слухи возникли... Стандартная ситуация, как только замаячила вероятность отставки, нужные люди начали подобные "новости" на вентилятор накидывать. Ах, какой Станкович востребованный специалист - дорожите:smirk:!

    14.05.2025

  • Redis_redisich

    Возьмите Станковича, он тоже может неплохие результаты показывать. А вообще "неплохие" - это и не хорошо (на 4) и не плохо (на 2). На трочеку и в Спартаке Станок наиграл.

    14.05.2025

  • Serge Pol

    У Спартака лучшая игра в лиге,это признают все футбольные люди.Бомжам до него как раком до Китая.А Сампдория была беднейшей командой лиги А,вся в долгах.Не знаешь нихрена,а пишешь одну ересь.

    13.05.2025

  • Artorixus

    Да что об этом говорить. Рано, слишком рано Стойковичу быть у руля Спартака, не то что становиться гл. тренером сб. Сербии.

    13.05.2025

  • Spacewalker

    Мля, Стойковича от Станковича отличить не можешь?!

    13.05.2025

  • ДинМиха

    Да какой он тренер сборной. Только когда Спартак возглавил, я написал что это не тренер. Ноль. На эмоциях и индивидуальном мастерстве игроков сезон не вытянешь, спады у каждого. Командной игры нет совсем. Сампдорию тренеровал,показал свое мастерство.... Как его вообще взять умудрились. Что он , что Гаттузо, были прекрасными футболистами, но как тренеры,это полные нули.

    13.05.2025

  • руслан магомедов

    Только на должность ГТ Сербии и не ниже даянка-хряк и его подсвинки очень нужны в Сербии. оно же тренировало сам чмартаг. Куда уж выше!!!!!!!!!

    13.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Он ничего не понимает в футболе. Его задача - написать плохо про Спартак.

    13.05.2025

  • тихоновнавсегда

    Кто на пятом месте?Сборная Сербии? В тексте про тренера сборной написано,а не про Станковича.

    13.05.2025

  • Adminni

    - "Стойкович показывает неплохие результаты, поэтому его уход прямо сейчас маловероятен" ага сейчас на пятом месте, но к концу чемпионата есть все шансы занять шестое)

    13.05.2025

  • Леший

    Вполне логично. Ведь вчерашняя информация на тему Станковича в сборной основывалась на словах его агента. Видимо, цену набивал, чтобы из Спартака клиента не погнали.

    13.05.2025

  • инок

    Так вот оказывается о каких деньгах Станкович тряс своей рукой?))

    13.05.2025

    • Селюк рассказал, когда ФИФА должна вынести решение по задолженности «Химок» перед Артигой

    Газзаев о работе Гусева в «Динамо: «Желаю ему больших побед и удачи»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости