В Сербии назвали маловероятным назначение Станковича на пост главного тренера сборной

Сербский журналист Иван Цветкович в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном назначении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в сборную Сербии.

Ранее издание Legalbet сообщило, что агент Станковича Братислав Ристич пообещал своему клиенту, что в ближайшее время он будет трудоустроен в сборной Сербии.

«В Сербии ничего не известно о возможном уходе Деяна Станковича из «Спартака» и его возвращении на родину. Это все слухи. Считаю, что сейчас назначение Станковича на пост главного тренера сборной Сербии маловероятно. Действующий тренер национальной команды Драган Стойкович показывает неплохие результаты, поэтому его уход прямо сейчас маловероятен», — сказал Цветкович «СЭ».

Ранее появилась информация, что Станкович может покинуть «Спартак» по окончании текущего сезона, хотя его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 28 туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 51 очком.