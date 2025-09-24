Игнашевич назвал «Балтику» лучшей командой России по физической готовности

Бывший главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич поделился мнением о старте сезона калининградцев.

«Балтика» выдала великолепный старт сезона. Это тренерская команда, там нет моего багажа. Осталось три футболиста, которые работали со мной. «Балтика» — лучшая команда России по физической готовности. Желаю калининградцам успехов», — цитирует тренера Metaratings.ru.

Игнашевич работал в «Балтике» с 2021 по 2024 год.

После 9 туров чемпионата России сезона-2025/26 команда из Калининграда занимает третье место в турнирной таблице с 17 очками.