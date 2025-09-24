Источник: «Акрон» летом пытался подписать боснийского форварда Куласына

«Акрон» минувшим летом активно искал футболиста на позицию вингера и хотел подписать боснийского форварда Энвера Куласына, сообщает Legalbet.

Однако 22-летний нападающий сделал выбор в пользу «Газиантепа». Турецкий клуб заплатили боснийскому «Банья Лука» запрашиваемую сумму в 700 тысяч евро.

Отмечается, что Куласын выбрал для продолжения карьеры «Газиантеп» из-за «близости к Европе». Также при принятии решения он опирался на религиозный фактор — футболист является мусульманином.

В сезоне-2024/25 Куласын провел за «Банья Лука» 51 матч во всех турнирах, забив 12 голов и отдав 5 результативных передач. В этом сезоне на его счету 7 игр за «Газиантеп» и один забитый мяч.