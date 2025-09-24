Форвард «Сочи» Крамарич извинился за резкие высказывания в адрес судьи после матча с ЦСКА

Нападающий «Сочи» Мартин Крамарич выступил с заявлением по поводу инцидента после матча 9-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3).

По окончании игры, которая прошла 22 сентября, словенец вступил в конфликт с ассистентом главного арбитра. Они говорили на расстоянии на повышенных тонах при выходе с поля.

«Я хочу обратиться к футбольной общественности, болельщикам и к судьям матча «Сочи» — ЦСКА. После финального свистка я повел себя неправильно. На эмоциях допустил резкие слова в адрес ассистента арбитра. Это было недопустимо. Я понимаю, что футбол — это игра, где всегда есть эмоции, но они не могут быть оправданием для неуважения. Я искренне сожалею о случившемся и хочу извиниться перед судейской бригадой, перед болельщиками и перед своим клубом», — цитирует Крамарича пресс-служба «Сочи».

Футболист отметил, что уважает работу арбитров. По словам форварда, он сделал выводы из этой ситуации и постарается не допускать подобного.

Крамарич играет за «Сочи» с 2023 года. В этом сезоне 27-летний футболист провел за команду 9 матчей в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.