Пресняков-старший: «У «Спартака» есть шанс вернуться в лидеры нашего футбола»

Российский композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший отреагировал на победу красно-белых в матче 4-го тура РПЛ над «Уралом» (2:0).

«О конкуренции «Спартака» в этом сезоне можно будет говорить только тогда, когда они сыграют с приличной командой. Тогда будет какая-то ясность. Доминирования от «Спартака» не будет, будет только от «Зенита». Так все устроено, от этого никуда не денешься. Будем надеяться, что какое-то призовое место «Спартак» займет в этом сезоне. Есть шанс вернуться в лидеры нашего футбола. Видна ли работа Абаскаля? Пока ничего не ясно. У команды много энтузиазма, но защита у нас дырявая. Какого-то ликования в себе я не нахожу пока. «Урал» мне жалко. Видимо, Шалимова уберут», — сказал Пресняков «СЭ».

В следующем туре «Спартак» 14 августа на своем поле примет «Сочи». «Урал» 12 августа сыграет в гостях против «Факела».