«Спартак» переиграл «Урал» и вышел на первое место в турнирной таблице

«Спартак» в гостях победил «Урал» в матче 4-го тура чемпионата России. Московский клуб переиграл соперника со счетом 2:0.

Оба гола были забиты красно-белыми в первом тайме. Сначала отличился полузащитник Квинси Промес, затем — хавбек Михаил Игнатов.

В обоих случаях голевые передачи делал нападающий красно-белых Александр Соболев.

Отметим, что еще по ходу первого тайма москвичи потеряли из-за травмы полузащитника Викора Мозеса. Футболист получил повреждение на ровном месте, и его унесли с поля на носилках.

«Спартак» одержал третью победу подряд в РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля набрала 10 очков и пока вышла на первое место в турнирной таблице, хотя все конкуренты проведут свои матчи позже.

«Урал» же потерпел четвертое поражение подряд и остается единственно командой, которая пока не набирала очков в этом сезоне.

В следующем туре «Спартак» 14 августа на своем поле примет «Сочи». «Урал» 12 августа сыграет в гостях против «Факела».