Мележиков: «Педро Роша возвращается в Москву, будем говорить с ним и его агентом. Наверное, на него мы не рассчитываем»

В «Спартаке» рассказали о будущем Педро Роши в клубе

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о будущем нападающего Педро Роши в московском клубе.

— Что будет с Педро Рошей?

— Он не закрепился в бразильском клубе «Атлетику Паранаэнсе». Он возвращается в Москву, будем разговаривать с ним и агентом. Наверное, на него мы тоже не рассчитываем. Абаскаль его не знает. Приедет — посмотрим.

— По Мозесу приходят предложения?

— На данный момент, слава богу, нет.

27-летний Роша выступал за «Атлетику Паранаэнсе» на правах аренды из «Спартака» с августа 2021 года, на его счету 8 голов и 6 результативных передач в 45 матчах за бразильскую команду.

Контракт Роши со «Спартаком» действует до конца июня 2023 года.