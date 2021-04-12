Рондон: «Олич носил красно-синюю футболку. Он идентифицирует себя с клубом»

Нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон поделился мнением о новом тренере команды Ивице Оличе.

«Когда я впервые приехал на базу, мне здесь все показали. Я видел Ивицу на фото вместе с президентом Владимиром Путиным, с Кубком УЕФА после финала. Красивая история: человек из другой страны, из Хорватии, выигрывает трофеи с ЦСКА и через несколько лет возвращается уже как главный тренер.

Но дело здесь не только в истории: эти снимки доказывают, что Ивица идентифицирует себя с клубом, он носил красно-синюю футболку, и работать здесь для него очень важно. А игроки видят, кто он такой, знают, насколько высокие требования предъявлял к себе, когда сам был футболистом», - приводит слова Рондона официальный сайт ЦСКА.

Олич подписал контракт с ЦСКА 1 апреля. Он сменил на посту главного тренера Виктора Гончаренко.