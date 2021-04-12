Рондон: «Олич носил красно-синюю футболку. Он идентифицирует себя с клубом»
Нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон поделился мнением о новом тренере команды Ивице Оличе.
«Когда я впервые приехал на базу, мне здесь все показали. Я видел Ивицу на фото вместе с президентом Владимиром Путиным, с Кубком УЕФА после финала. Красивая история: человек из другой страны, из Хорватии, выигрывает трофеи с ЦСКА и через несколько лет возвращается уже как главный тренер.
Но дело здесь не только в истории: эти снимки доказывают, что Ивица идентифицирует себя с клубом, он носил красно-синюю футболку, и работать здесь для него очень важно. А игроки видят, кто он такой, знают, насколько высокие требования предъявлял к себе, когда сам был футболистом», - приводит слова Рондона официальный сайт ЦСКА.
Олич подписал контракт с ЦСКА 1 апреля. Он сменил на посту главного тренера Виктора Гончаренко.
Дополнительная информация:
https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/salomon-rondon-olich-nosil-krasnosinyuyu-futbolku-on-identifitsiruet-sebya-s-klubom-i-dlya-nas-eto-o/
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