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Рондон: «Олич носил красно-синюю футболку. Он идентифицирует себя с клубом»

18:59
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Нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон поделился мнением о новом тренере команды Ивице Оличе.

«Когда я впервые приехал на базу, мне здесь все показали. Я видел Ивицу на фото вместе с президентом Владимиром Путиным, с Кубком УЕФА после финала. Красивая история: человек из другой страны, из Хорватии, выигрывает трофеи с ЦСКА и через несколько лет возвращается уже как главный тренер.

Но дело здесь не только в истории: эти снимки доказывают, что Ивица идентифицирует себя с клубом, он носил красно-синюю футболку, и работать здесь для него очень важно. А игроки видят, кто он такой, знают, насколько высокие требования предъявлял к себе, когда сам был футболистом», - приводит слова Рондона официальный сайт ЦСКА.

Олич подписал контракт с ЦСКА 1 апреля. Он сменил на посту главного тренера Виктора Гончаренко.

Дополнительная информация:

https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/salomon-rondon-olich-nosil-krasnosinyuyu-futbolku-on-identifitsiruet-sebya-s-klubom-i-dlya-nas-eto-o/

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