Глушаков надеется вернуться на поле до конца текущего сезона

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о своей травме. Он отметил, что надеется выйти на поле до конца текущего сезона.

«Сделал МРТ, посмотрели врачи... Частичное повреждение внутренней боковой связки, — написал Глушаков в Instagram. — Колено. Ок. Что не убивает, делает сильнее. Сейчас — активный курс физио, через 3-4 дня уже реабилитации и специальные тренировки.

Надежда еще сыграть в этом сезоне будет жить до самого конца. Очень хочу сыграть в последнем туре чемпионата, или, например, в предпоследнем. Спасибо за поддержку. С командой всегда — и на поле, и за полем».

Ранее «Химки» сообщили, что у игрока диагностирована контузия боковой связки коленного сустава. О сроках его возвращения в общую группу будет сообщено дополнительно. В этом сезоне 34-летний Глушаков провел 15 матчей в Тинькофф РПЛ, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.