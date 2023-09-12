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Сегодня, 10:00

Ромащенко назвал трех европейских тренеров, за чьей работой внимательно следит

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко в своем первом большом интервью после назначения назвал обозревателю «СЭ» трех европейских тренеров, за чьей работой внимательно следит, и объяснил почему.

— Для примера приводил футболистам ситуацию: у одного тренера, за которым я слежу, был момент, что форвард после успешного старта стал позволять себе тренироваться только на 80 процентов своего потенциала, перестал работать в том интенсивном режиме, который был нужен.

— О каком тренере речь?

— Роберто Де Дзерби, за которым слежу очень давно, еще со времен его работы в «Сассуоло». Потом он был в «Шахтере», сейчас — в «Брайтоне». А форвард — бельгиец Леандро Троссард. Суть высказывания тренера сводилась к тому, что человек в работе упал со ста процентов до восьмидесяти, и это сразу заметил тренер, хотя вроде бы проседание не такое большое.

Но его слова, мне кажется, очень подходили к нашей ситуации. Мы не такая большая команда, как «Зенит», «Спартак» или ЦСКА, мы не можем себе позволить, чтобы футболисты работали не на сто процентов. И каждый должен работать наравне с остальными, только тогда у нас будет успех. Если же хоть один немного встанет — все будет рушиться по принципу домино. У нас нет Гарри Поттеров, чтобы сразу обеспечить волшебство во всем.

Игроки должны всегда понимать философию тренерского штаба, не только общекомандные, но и персональные задачи. Поэтому мы должны досконально знать, против кого играем, с какой стороны нам ждать опасности. Мы не можем выходить на схватку с завязанными за спиной руками. Поэтому информативность нашей работы так важна. То же самое я вижу в работе европейских тренеров, за которыми наблюдаю, на чьи клубные каналы подписан.

— Кто это?

— Всем в России знакомый тренер, который работал в «Спартаке», а сейчас — в «Астон Вилле». (Улыбается.)

— Ясно — Унаи Эмери.

— Он самый. Мне очень нравилось, как он работал в «Вильярреале», «Севилье». Также это Де Дзерби, о котором я уже говорил, и Стефано Пиоли в «Милане». За этими тремя тренерами пристально слежу. Мне нравится их работа и тренировочный процесс, из которого я кое-что черпаю для себя. Что-то конвертирую с учетом возможностей своих игроков.

— Лично с ними знакомы? У кого-нибудь из них были на стажировке?

— Нет, но с удовольствием туда попал бы. Вот только сейчас, наверное, это невозможно.

Мирослав Ромащенко стал главным тренером «Ахмата» 18 августа 2023 года. До этого он на протяжении 14 лет работал ассистентом Станислава Черчесова.

Мирослав Ромащенко. «Когда перед Испанией автобус сборной сдал назад, хотелось разбить стекло и выпрыгнуть из него». Первое большое интервью Мирослава Ромащенко после прихода в «Ахмат»

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Мирослав Ромащенко
Роберто Де Дзерби
Стефано Пиоли
Унаи Эмери
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
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Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
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Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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