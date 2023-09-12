Ромащенко рассказал, как будет строить игру «Ахмата»: «У нас будут обороняться все 11 человек. Даже лидеры»
Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко в своем первом большом интервью после назначения рассказал обозревателю «СЭ» об одном из своих важных тренерских принципов.
— В ваших первых трех матчах в РПЛ «Ахмат» набрал семь очков и не пропустил ни одного гола. Вы сделали в этот период акцент на оборону, или это стечение обстоятельств?
— Ничего случайного нет. У нас со штабом есть свои принципы, но игра «Ахмата» при Сергее Ташуеве в прошлом сезоне, когда она заняла пятое место, была хороша, и от нее надо отталкиваться. Понятно, что мы постараемся привнести что-то новое в структуру игры, но команда должна оставаться такой же мобильной агрессивной, интересной и обладающей характером. Любая команда строится от обороны, и мы фокусируемся на этом. Индивидуально сильные футболисты атаки дают результат в отдельных матчах, но титулы приносит командная игра в обороне.
— Вы прямо будто сэра Алекса Фергюсона цитируете: «Победы приносят нападающие, титулы — защитники».
— Помню эти слова, они действительно важны, точны и убедительны. Привожу игрокам конкретные примеры из опыта работы с национальной сборной на чемпионатах мира и Европы, которые доказывают, что на высочайшем уровне важна работа всех без исключения игроков, которые находятся на поле. И должна быть не только дисциплина в тактике и в игре, но и правильная ментальность. Им это в новинку, интересно, и они молодцы, это подхватили. Никто не витает в облаках. Получается, понятно, не все, потому что это только начало. Но за старание команде уже респект.
Как только мы прилетели в Грозный и провели первую встречу с командой, сразу обратили внимание на мячи, которые она пропустила. Тут важно понимать не только чем все заканчивалось — это и так очевидно, — но и с чего начиналось. Мы сразу озвучили, что у нас будут обороняться все 11 человек. Даже лидеры. Не будет такого, что кто-то впереди постоит, а кто-то за них сзади побегает. Если все 11 футболистов будут работать на команду в обороне, то нас будет трудно победить.
Мирослав Ромащенко возглавил «Ахмат» 18 августа 2023 года. Под его руководством команда провела 4 матча во всех турнирах, одержала 3 победы и 1 раз сыграла вничью.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0