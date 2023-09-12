Ромащенко рассказал, как будет строить игру «Ахмата»: «У нас будут обороняться все 11 человек. Даже лидеры»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко в своем первом большом интервью после назначения рассказал обозревателю «СЭ» об одном из своих важных тренерских принципов.

— В ваших первых трех матчах в РПЛ «Ахмат» набрал семь очков и не пропустил ни одного гола. Вы сделали в этот период акцент на оборону, или это стечение обстоятельств?

— Ничего случайного нет. У нас со штабом есть свои принципы, но игра «Ахмата» при Сергее Ташуеве в прошлом сезоне, когда она заняла пятое место, была хороша, и от нее надо отталкиваться. Понятно, что мы постараемся привнести что-то новое в структуру игры, но команда должна оставаться такой же мобильной агрессивной, интересной и обладающей характером. Любая команда строится от обороны, и мы фокусируемся на этом. Индивидуально сильные футболисты атаки дают результат в отдельных матчах, но титулы приносит командная игра в обороне.

— Вы прямо будто сэра Алекса Фергюсона цитируете: «Победы приносят нападающие, титулы — защитники».

— Помню эти слова, они действительно важны, точны и убедительны. Привожу игрокам конкретные примеры из опыта работы с национальной сборной на чемпионатах мира и Европы, которые доказывают, что на высочайшем уровне важна работа всех без исключения игроков, которые находятся на поле. И должна быть не только дисциплина в тактике и в игре, но и правильная ментальность. Им это в новинку, интересно, и они молодцы, это подхватили. Никто не витает в облаках. Получается, понятно, не все, потому что это только начало. Но за старание команде уже респект.

Как только мы прилетели в Грозный и провели первую встречу с командой, сразу обратили внимание на мячи, которые она пропустила. Тут важно понимать не только чем все заканчивалось — это и так очевидно, — но и с чего начиналось. Мы сразу озвучили, что у нас будут обороняться все 11 человек. Даже лидеры. Не будет такого, что кто-то впереди постоит, а кто-то за них сзади побегает. Если все 11 футболистов будут работать на команду в обороне, то нас будет трудно победить.

Мирослав Ромащенко возглавил «Ахмат» 18 августа 2023 года. Под его руководством команда провела 4 матча во всех турнирах, одержала 3 победы и 1 раз сыграла вничью.