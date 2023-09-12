Ромащенко признал, что не стоило критиковать Ташуева: «Позвонил ему, хорошо и спокойно поговорили»
Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко в своем первом большом интервью после назначения признался «СЭ», что был неправ, публично покритиковав своего предшественника Сергея Ташуева из-за плохой физической готовности игроков своей команды.
— У вас произошла заочная полемика с Сергеем Ташуевым. Не жалеете, что публично сказали о плохой физической готовности команды? Он явно был на это обижен.
— В первый же день, когда я прилетел в Грозный, давал интервью клубному сайту и сразу поблагодарил Ташуева и его штаб за работу, которую они провели, и за результат, которого достигли. Но, к сожалению, тренера никогда не зовут туда, где все хорошо. Значит, какие-то проблемы были.
Да, я немного в некорректной форме высказался, можно было говорить по-другому или вообще об этом не говорить. Моя формулировка была неправильной. После этого я позвонил Ташуеву, мы с ним спокойно и хорошо поговорили на профессиональном языке. Он мне рассказал какие-то вещи о состоянии команды, почему так произошло и что случилось, ввел в курс дела. Думаю, больше никаких вопросов не будет.
Этот звонок был проявлением уважения к коллеге, который работал с командой до меня. Я бы позвонил ему, даже если бы не сказал того, что прозвучало в прессе. Просто у нас был режим нон-стоп, и не было возможности сделать это раньше.
— Что именно вы поняли из этого разговора в плане причин большого количества травм?
— Само по себе такое не случается. Понятно: чтобы выяснить что-то более глобально, нужно знакомиться с информацией, которая оставалась в клубе, с цифрами. Чем сейчас, в паузе, и занимаемся. Личная же беседа поспособствовала ускорению понимания того, что произошло. Но личное — оно на то и личное, чтобы остаться между нами. Рад, что конструктивно поговорили на эту тему.
Сергей Ташуев возглавлял «Ахмат» с сентября 2022 года, 15 августа 2023 года он был отправлен в отставку. Три дня спустя, 18 августа грозненский клуб подписал контракт с Мирославом Ромащенко.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
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2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
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3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
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4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
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5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
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6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
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7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
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8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
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9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
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11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
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13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
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14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
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15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
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16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
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Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
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Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|6
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Антон Заболотный
ЦСКА
|4
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|3
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Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
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Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
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Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
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Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0