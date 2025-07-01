Романо: «Зенит» завершил сделку по переходу Жерсона из «Фламенго»
Полузащитник «Фламенго» Жерсон переходит в «Зенит», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, российский клуб выплатит компенсацию в размере 25 миллионов евро. Сделка уже завершена, а игрок в ближайшие два дня пройдет медицинское обследование и подпишет контракт.
1 июля сообщалось, что Жерсон принял предложение саудовского «Аль-Насра» и не перейдет в «Зенит». Председатель правления клуба Александр Медведев опроверг эту информацию.
Источник: Фабрицио Романо
Новости