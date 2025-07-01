Футбол
1 июля, 18:19

Романо: «Зенит» завершил сделку по переходу Жерсона из «Фламенго»

Ана Горшкова
Корреспондент

Полузащитник «Фламенго» Жерсон переходит в «Зенит», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, российский клуб выплатит компенсацию в размере 25 миллионов евро. Сделка уже завершена, а игрок в ближайшие два дня пройдет медицинское обследование и подпишет контракт.

1 июля сообщалось, что Жерсон принял предложение саудовского «Аль-Насра» и не перейдет в «Зенит». Председатель правления клуба Александр Медведев опроверг эту информацию.

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.«Спартак» взял Заболотного, Сергеев идет в «Динамо», Тикнизян в Сербии. Таблица трансферов РПЛ
Источник: Фабрицио Романо
Жерсон
ФК Зенит
ФК Фламенго
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
  • al-an-ko

    Тяжело жить без юмора?)))

    02.07.2025

  • Barac Obama

    "По данным источника, российский клуб выплатит компенсацию в размере 25 миллионов евро народных денег." Так следует читать.

    02.07.2025

  • Nazarov Zakhar

    газ не сильно подоражал,бензин сильно-опять кто-то не того негра купил)))

    02.07.2025

  • al-an-ko

    А я то думаю, с чего это газ подоражал

    01.07.2025

  • svs

    бензин подорожает - Жаба перешел в ....би-и-и-п

    01.07.2025

  • Старшой0754

    Больше ничего не дорожает?

    01.07.2025

  • Darkman79

    Тарифы на газ подняли,потому что десятками лет,еще со времен СССР с огромным трудом налаженная продажа за рубеж накрылась медным тазом,и платить теперь придется внутреннему рынку.

    01.07.2025

  • NIK7478

    Уже прошел обследование, и уже подписал контракт!

    01.07.2025

  • _моро

    не скули

    01.07.2025

  • richardford

    Зенит, пора браться за старое, то есть создавать новую боеспособную команду.

    01.07.2025

  • Наши крылья

    Больной идиот.

    01.07.2025

  • Stilet525

    Что хорошего в том, что государство поддерживает госкомпанию повышая тарифы на газ для населения на 12% и для юрлиц на 20%, а эта компания транжирит деньги на непрофильный актив.

    01.07.2025

  • Вот когда подпишет, тогда и поговорим.

    01.07.2025

    Шаронов спас мальчика в матче между командами 2011 года рождения
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
    6
    		 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
    7
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    18.10 13:00
    Кр. Советов – Оренбург
    		 - : -
    18.10 13:00
    Пари НН – Акрон
    		 - : -
    18.10 15:15
    Спартак – Ростов
    		 - : -
    18.10 17:30
    Динамо Мх – Краснодар
    		 - : -
    18.10 19:45
    Локомотив – ЦСКА
    		 - : -
    19.10 14:30
    Сочи – Зенит
    		 - : -
    19.10 17:00
    Рубин – Балтика
    		 - : -
    19.10 19:30
    Динамо – Ахмат
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
    Вся статистика

