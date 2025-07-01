Футбол
1 июля, 16:40

Медведев опроверг информацию о срыве перехода Жерсона в «Зенит»

Микеле Антонов
Корреспондент
Полузащитник «Фламенго» Жерсон.
Фото Reuters

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос «СЭ» о возможном срыве перехода полузащитника «Фламенго» Жерсона.

«Неправда», — сказал Медведев «СЭ».

Жерсон.Жерсона не будет в «Зените»? Похоже, «Аль-Наср» перехватил бразильца

Ранее журналист Жулио Мигель Нето сообщил, что Жерсон не перейдет в российский клуб. По информации источника, 28-летний хавбек сообщил, что принял предложение саудовского «Аль-Насра». С футболистом лично связывался новый главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш. Кроме того, клуб из Саудовской Аравии готов платить хавбеку больше, чем «Зенит».

Жерсон выступает за «Фламенго» с зимы 2023 года, ранее он также играл за бразильский клуб с 2019 по 2021 год. За это время полузащитник провел 253 матча, забил 19 мячей и отдал 34 результативные передачи. Вместе с командой футболист дважды становился чемпионом Бразилии, выигрывал Кубок и трижды — Суперкубок страны, а также побеждал в Кубке Либертадорес.

Жерсон
ФК Зенит
ФК Фламенго
Александр Медведев (руководитель)
  • Старшой0754

    Что то не слышно восторгов со стороны свинарника.

    02.07.2025

  • Павел Пушган

    По идее завтра должна быть инфа, что переходит в Аль Наср.

    01.07.2025

  • svs

    Кто-то заставляет читать ненужные тебе новости?

    01.07.2025

  • ровнов

    Мишка, мишка, где твоя улыбка?

    01.07.2025

  • Кубанойд

    Ранее журналист Жулио Мигель Нето сообщил........... где вы этого дебила откопали, если бородавочник вот он, родной, всегда глаголит истину, нет же.......................

    01.07.2025

  • merniloskut

    Кто бы знал насколько мне поболту грязные бомжовые инсинуации с чёрной кассой Газпрома...(((

    01.07.2025

  • Радон

    Так что, скорее всего, переход в Зенит Жерсона всё-таки состоялся)))

    01.07.2025

  • Vyacheslav Popov

    Жерсон переходит в Динамо

    01.07.2025

  • Андрей Кадулин

    Зенит его потом в два раза дороже им продаст

    01.07.2025

  • Радон

    А вот вам еще информация от Медведева: Александр Медведев для Матч ТВ: «Контракт Жерсона с «Зенитом» вступает в силу» «Во избежание злонамеренных отечественных, бразильских и саудитовских кривотолков и фейков про трансфер Жерсона в «Зенит» скажу так: игрок успешно прошёл в США УМО (углубленное медицинское обследование) и контракт, подписанный им с «Зенитом», вступает в законную силу. Расчёты с «Фламенго» проходят по графику».

    01.07.2025

  • спас

    А был ли мальчик уже? Вообще-то деньги любят тишину, а агенты %-ы.

    01.07.2025

  • спас

    Да здесь в основном все - всех. Благодаря провокациям сэ. Главное набросать на вентилятор, а "пипл схавает, покуражится друг над другом..." - ряд можно продолжить. Но наши любые комментарии это "+" редакции ввиде бонусов...

    01.07.2025

  • AnTaras

    6 чемпионств и одно серебро за 7 лет, это точно у параши? Или ты про своих?

    01.07.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Это потому что ему Станкович не позвонил. Обиделся видать .))

    01.07.2025

  • Ю.Ю.

    Да не переживайте Вы так. Ну отказался Унаи переходить в Спартак. Ну и что? Не он первый, не он последний. Зато теперь у вас есть Заболотный.

    01.07.2025

  • Ю.Ю.

    Ага. И заламывали в стенании руки проклиная Унаи за отказ играть в Спартаке))

    01.07.2025

  • Радон

    Это те, которые, наконец, подписали Заболотного?))

    01.07.2025

  • Байба Бендика

    Надо как-то этих Медведевых проиндексировать, а то по 5 минут перебираешь в голове: " Дмитрий Анатольевич? - нет, Даня теннисист? - нет, Газпромовец-Зенитчик - Да, он, ну слава богу.....!!!"

    01.07.2025

  • lvb

    Приветствую. Таки по Вашему мнению некий Медвед-хоккеист.. оне трепло и фейкомет?) Обоснуйте, порадуйте местный форум)

    01.07.2025

  • ёzhic8

    Что-то он всё короче и короче Напомнило: - на простой вопрос можно ответить Да или Нет - правда? Ну-ка скажи, ты перестал(а) пить коньяк по утрам? - Да, то есть Нет! - жаль, пьянство до добра не доводит ©

    01.07.2025

  • Радон

    Здесь объяснить очень легко: такие вещи должны делаться без громких заявлений, а болтуны же стараются поскорее опубликовать жаренные новости) Но, главный, кто нас не уважает, это СЭ - собирает все эти сплетни и вываливает ушат на нас))

    01.07.2025

  • Sinaron

    Шаша, ты разве ржать можешь?

    01.07.2025

  • Sinaron

    Это он про себя и под себя )))

    01.07.2025

  • Ю.Ю.

    Как всегда, громче всех орут страдальцы.

    01.07.2025

  • Kirill Boglovsky

    Когда писать не о чем, а КЧМ типа без нас неинтересно, приходится высасывать новость из одного слова.

    01.07.2025

  • ровнов

    Плюнули на Зенит. И попали.

    01.07.2025

  • lvb

    Медвед-хоккеист «Во избежание злонамеренных отечественных, бразильских и саудитовских кривотолков про трансфер Жерсона скажу так: игрок успешно прошел в США УМО и контракт, подписанный им с «Зенитом», вступает в законную силу»(с) Вот вам всем, ага. Медвед гарантирует.. Бородавочнику... слава, слава, слава.. коли не обгадится)))

    01.07.2025

  • Ю.Ю.

    А в чём обсер?

    01.07.2025

  • Радон

    За-дол-ба-ли с неким подобием ромашки - подпишут или не подпишут) Идиотские агентские игры с этими трансферами порядком всем остохренели. Жуки решают только свои мутные вопросы, мы же правду узнаем не сейчас, а уже только по факту сделки)) А вот для СЭ, конечно, шикарное раздолье - есть интерес, да и срач на ветках обеспечен надолго)

    01.07.2025

  • bishevcky

    Балаган,право.Медведев рискует постом в Зените.

    01.07.2025

  • Jean4

    Ну вот, а вы боялись!

    01.07.2025

  • Андрей Иванов

    Бородавочник снова жжот

    01.07.2025

  • shpasic

    ведь может собственных Малк?мов и быстрых разумом Жерс?нов российская земля рождать.

    01.07.2025

  • ржу-не могу!!!

    01.07.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Едет- Не едет. Тушинские как та обезьяна , которая мечется между умными и красивыми . Какие они не постоянные , почвоведы- народники.))

    01.07.2025

  • richardford

    Москва-это не про вас, не воняйте.

    01.07.2025

  • Врн36

    У него все не правда. Ему без ста свидетелей верить нельзя

    01.07.2025

  • SuperDennis

    Даёшь ещё 4 вброса и 5 опровержений?

    01.07.2025

  • марат сидоров

    щас до утра подумают как отмажеться

    01.07.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Возвращение Будулая 1 сезон

    01.07.2025

  • vv12

    В очередной раз обосрались и пока не придумали, как это оправдать

    01.07.2025

  • Алексей Богданов

    С юбилеем!!!

    01.07.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Самолет летит в Россию ?))

    01.07.2025

