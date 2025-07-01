Медведев опроверг информацию о срыве перехода Жерсона в «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос «СЭ» о возможном срыве перехода полузащитника «Фламенго» Жерсона.

«Неправда», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее журналист Жулио Мигель Нето сообщил, что Жерсон не перейдет в российский клуб. По информации источника, 28-летний хавбек сообщил, что принял предложение саудовского «Аль-Насра». С футболистом лично связывался новый главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш. Кроме того, клуб из Саудовской Аравии готов платить хавбеку больше, чем «Зенит».

Жерсон выступает за «Фламенго» с зимы 2023 года, ранее он также играл за бразильский клуб с 2019 по 2021 год. За это время полузащитник провел 253 матча, забил 19 мячей и отдал 34 результативные передачи. Вместе с командой футболист дважды становился чемпионом Бразилии, выигрывал Кубок и трижды — Суперкубок страны, а также побеждал в Кубке Либертадорес.