Источник: «Аль-Наср» перехватил Жерсона у «Зенита»

Полузащитник «Фламенго» Жерсон не перейдет в «Зенит», сообщает журналист Жулио Мигель Нето.

Ранее сообщалось, что 28-летний бразилец может продолжить карьеру в «Зените» после клубного чемпионата мира. 29 июня «Фламенго» уступил «Баварии» (2:4) в 1/8 финала и покинул турнир.

По информации источника, Жерсон сообщил, что принял предложение саудовского «Аль-Насра» и не хочет переходить в российский клуб. С футболистом лично связывался новый главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш. Кроме того, клуб из Саудовской Аравии готов платить хавбеку больше, чем «Зенит».

Жерсон выступает за «Фламенго» с зимы 2023 года, ранее он также играл за бразильский клуб с 2019 по 2021 год. За это время полузащитник провел 253 матча, забил 19 мячей и отдал 34 результаьтвные передачи. Вместе с командой футболист дважды становился чемпионом Бразилии, выигрывал Кубок и трижды — Суперкубок страны, а также побеждал в Кубке Либертадорес.