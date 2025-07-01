Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

1 июля, 08:34

Источник: «Аль-Наср» перехватил Жерсона у «Зенита»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Жерсон.
Фото Reuters

Полузащитник «Фламенго» Жерсон не перейдет в «Зенит», сообщает журналист Жулио Мигель Нето.

Ранее сообщалось, что 28-летний бразилец может продолжить карьеру в «Зените» после клубного чемпионата мира. 29 июня «Фламенго» уступил «Баварии» (2:4) в 1/8 финала и покинул турнир.

Жерсон.Жерсона не будет в «Зените»? Похоже, «Аль-Наср» перехватил бразильца

По информации источника, Жерсон сообщил, что принял предложение саудовского «Аль-Насра» и не хочет переходить в российский клуб. С футболистом лично связывался новый главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш. Кроме того, клуб из Саудовской Аравии готов платить хавбеку больше, чем «Зенит».

Жерсон выступает за «Фламенго» с зимы 2023 года, ранее он также играл за бразильский клуб с 2019 по 2021 год. За это время полузащитник провел 253 матча, забил 19 мячей и отдал 34 результаьтвные передачи. Вместе с командой футболист дважды становился чемпионом Бразилии, выигрывал Кубок и трижды — Суперкубок страны, а также побеждал в Кубке Либертадорес.

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.«Спартак» берет Заболотного, Сергеев идет в «Динамо», Тикнизян в Сербии. Таблица трансферов РПЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Жерсон
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Зенит
ФК Фламенго
Читайте также
Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Матч ЦСКА — «Спартак» обошелся без судейского скандала благодаря видеоассистентам
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
Шесть человек пропали в лесу на Камчатке
Стала известна новая схема мошенников с аккаунтом на маркетплейсах
Гендир красно-белых уволился, Акинфееву удалось избежать серьезной травмы. Что произошло после матча ЦСКА - «Спартак»
Популярное видео
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: обратный отсчет до старта чемпионата
«Зенит» сохранил лидеров, масштабная селекция ЦСКА, «Спартак» нашел защитников. Таблица трансферов РПЛ
Универсал, спасший команду Халка от вылета и мечтающий об АПЛ и сборной. «Динамо» приглашает Рубенса
«Пари НН» арендовал Олусегуна у «Краснодара»
Футболист сборной США Милевич пока не готов к переезду в Россию
Играл с Мартинсом, забивал «Зениту» и стал звездой лиги 1 в 28 лет. «Краснодар» взял бойца и дирижера
Агент Чернова заявил о возможном уходе защитника из «Спартака»: «Прорабатываем варианты перехода в другой клуб»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • а ты бы выбрал где платят в 1.5 раза меньше?

    02.07.2025

  • Алексей Лунев

    После того как фк ПОЗОР опозорился кинув бразильцев с трансфером клоундинье, бразильцы начали троллить фк ПОЗОР в обратном порядке и у них неплохо получается. И я очень надеюсь, что они продолжат в том же духе

    01.07.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ну это я конечно погорячился . Прошу пардону.))

    01.07.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ну так а моя философия проста . Пришел игрок . Стрелку поцеловал ?- Добро пожаловать .)) Не пришел , и хрен с ним . Не нам выбирать . Исключение Дельфин .))

    01.07.2025

  • спас

    А был ли мальчик? Это про желания Зенита? Или про бредни журналистов...

    01.07.2025

  • Деп Б.Охта

    Ну и славненько. Зенит съэкономит деньги. После контракта его не подать. А предпенсионер заработает на жизнь после карьерры футболиста.

    01.07.2025

  • Saypin

    не, бакланий помет ничто не перебьет. Где живут бакланы - все мертво, даже лес.

    01.07.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    То есть с эпитетом " Убогие " , ты согласен.?))

    01.07.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    У всех в жизни случаются аль Насры . У Зенита их меньше всех.))

    01.07.2025

  • Highlander

    Как перехватил? Надо было еще пенсионеров тряхнуть и цены на газ увеличить,раз на Жерсона денег не хватало!

    01.07.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Это что же получается ? Эти Насры перехватили спец. рейс на котором игрок уже вылетел в Россию?) Да за такое можно и "Кинжалом " по чалме получить.))

    01.07.2025

  • ёzhic8

    СЭ, это последний перехват и вы угомонитесь наконец?

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    "От мысли, что Федору стало плохо, Ивану стало так хорошо..."

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Он решил не повторять путь Малкома. Возраст не тот.

    01.07.2025

  • spar001

    это хорошая новость:grin:...

    01.07.2025

  • winvem

    Так можно и в тройку не попасть

    01.07.2025

  • ФОКСИ

    "Супер-гриб" Заболотный уже на пороге поросятника....как жить дальше?.....

    01.07.2025

  • с13

    Не всё в этой жизни решают деньги. Иногда решающим аргументом являются большие деньги.

    01.07.2025

  • перехватил-как изящно,культурно СЭ заменил слово... поднаср...л. БРАВО,СЭ

    01.07.2025

  • Грег Хаус

    Повторный Юбилей - Зенит не переживёт

    01.07.2025

  • Грег Хаус

    Зенит совсем рассиропился

    01.07.2025

  • Spiridon Pyatnitsky

    Да, Бариоса, Клаудиньо и кому там ещё паспорт выдадут РФ

    01.07.2025

  • Старшой0754

    А ты что, только узнал об этом? в Эстонии проживаешь?

    01.07.2025

  • analytica

    Месяц назад он дал предварительное согласие Зениту на 3 млн плюс бонусы до 2, но вчера он получил письмо от Аль-Насра про 6 млн плюс бонусы до 5 млн. После чего он взял билет до Эр-Рияда, и всем все стало ясно.

    01.07.2025

  • Старшой0754

    У хохлов что ли?

    01.07.2025

  • Старшой0754

    гандон...

    01.07.2025

  • merniloskut

    Бамжовым ишакам показали морковку!

    01.07.2025

  • J. P.

    Все журналисты, инсайдеры и агенты, убейтесь об стену! Журналистику превратили в базарные перезвоны: "Перешел". "А нет, не перешел!" "Смотри, переходит!" "Переходит, но не туда". "Никто никуда не переходит, а если и будет переходить, то не факт, что перейдет". "Ну на светофор-то он может перейти?"

    01.07.2025

  • Osokin L

    Белингема тоже можно. Джуд между Зенитом и Реалом выберет Зенит. Это даже ежу понятно.

    01.07.2025

  • Кабанчик

    да, например Хлусевич, Пруцев, Заболотный

    01.07.2025

  • Кабанчик

    Это удар между ног по репутации Зенита и Газпрома

    01.07.2025

  • Osokin L

    Нафиг нам этот Жерсон... Надо брать Педри или Эдегора на его позицию.

    01.07.2025

  • dimonlv78

    Трансферы любят тишину, а Медведь начал трындеть слишком рано, вот и результат

    01.07.2025

  • Врн36

    так же вера в локомотиа перешел. по пути перехватили

    01.07.2025

  • Jean4

    Как они его могли перехватить, если СМИ наперебой сообщали, что он уже попрощался с командой и сказал, что переходит в Питер? И сам Медведев подтвердил это. =) Снова утки?

    01.07.2025

  • Barac Obama

    Газовик мощно занюхал, то что ему навалил Аль-Наср.

    01.07.2025

  • Мишандос

    поправляйся

    01.07.2025

  • gan75

    Бабло можно победить ещё большим баблом :briefcase:

    01.07.2025

  • Андрей Кадулин

    Да ладно ,зенит лучший клуб вот увидите он будет в Питере

    01.07.2025

  • Loel1

    У Мииллера инфаркт,у страны радость!

    01.07.2025

  • Sемён Sемёныч

    И слава богу, русских развивать будут

    01.07.2025

  • Palacios

    Бомжатине и Спб снова провели по губам смачно! Они - позор российскорго спорта!

    01.07.2025

  • NGE

    Да не так! Просто саудиты тоже инсайд Ярошенко прочли))

    01.07.2025

  • NGE

    Это не радость, а осознание реалий = только в России Зенит САМЫЙ богатый, а в мире....

    01.07.2025

  • NGE

    Один денежный мешок у другого мешка футболёра украл))

    01.07.2025

  • инок

    Болеем в этой истории за саудитов, как недавно болели за Краснодар.))

    01.07.2025

  • ali_baba

    :)

    01.07.2025

  • Adiоs Amigos R

    Этот Жерсон ничего не смыслит в футболе. И теперь вместо того, чтобы играть рядом с находящимся в самом расцвете сил Соболевым, будет выходить на поле вместе с дряхлеющим пенсионером Роналду. В общем, выбрал деньги, а не футбол.

    01.07.2025

  • 99

    Выбрал зарплату в 1,5 раза больше. Ок. Парень знает что хочет)

    01.07.2025

  • Чуев Чуев

    Радость убогих умиляет:)

    01.07.2025

  • Clever77

    Да и хер с ним. Как говорится- к лучшему!

    01.07.2025

  • rac135

    Как и все СМИ)

    01.07.2025

  • С детства за Уралмаш!

    30 июня, 23:06 Сергей Ярошенко Источник: «Зенит» уведомил «Фламенго» о выкупе Жерсона за 25 миллионов евро Так и запишем: Ярошенко пользуется не теми источниками...

    01.07.2025

  • shpasic

    бабушки выдохнули!

    01.07.2025

  • Анатолий Николаевич

    Аль-Наср наср-аль Зениту! Класс!!!

    01.07.2025

  • ali_baba

    Отлично :)

    01.07.2025

    • В «Динамо» заявили, что не удивлены опозданию Карраскаля на сборы команды

    В «Динамо» подтвердили предложение «Фламенго» по Карраскалю: «Если Хорхе в Москве, значит, нас что-то не устроило»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
    6
    		 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
    7
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 2 : 0
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 2 : 0
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 3 : 5
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 0 : 1
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 2 : 1
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 3 : 2
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 2 : 0
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости