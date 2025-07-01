Мостовой — о переходе Заболотного в «Спартак»: «В нашем футболе все хотят только заработать, забудьте про флаг и гимн»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на подписание нападающего Антона Заболотного.

«Ничему удивляться не надо. Подписать свободного футболиста... Заболотный помогал в последние годы. За свою карьеру какие уровни я только не видел! Были те, кто два раза выходил и кубки поднимал. А были классные, но которые ничего не выигрывали. «Спартаку» нужно усиление в атаку. Заболотный свои 20 минут отыграет. Другое дело, что был спортивный директор — купил 15, продал 10 и ушел, сигару курит. Давно ясно, что в нашем футболе все хотят только заработать, забудьте про флаг и гимн. На первом месте деньги. Но для количества Заболотный поможет», — сказал Мостовой «СЭ».

Соглашение с 34-летним форвардом рассчитано на один сезон. Он будет выступать за команду под 91-м номером.

В прошедшем сезоне Заболотный провел 31 матч во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 голевых передач.