Шаронов спас мальчика в матче между командами 2011 года рождения

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов оказал первую помощь вратарю.

В первом тайме отборочного матча чемпионата России по Поволжью между командами 2011 года рождения «Сокол Трудовые резервы» и «Динамо» из Казани произошел инцидент. Вратарь одной из команд столкнулся с футболистом соперника и потерял сознание. Шаронову удалось оказать первую помощь и привести вратаря в чувство.

Шаронов играл за «Рубин» в период с 1999 по 2004 и с 2008 по 2014 год и за это время дважды становился чемпионом России. Завершив карьеру игрока, он тренировал «Рубин» и «СКА-Хабаровск».