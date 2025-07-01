Футбол
1 июля, 18:44

Шаронов спас мальчика в матче между командами 2011 года рождения

Камила Абдурахманова
корреспондент

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов оказал первую помощь вратарю.

В первом тайме отборочного матча чемпионата России по Поволжью между командами 2011 года рождения «Сокол Трудовые резервы» и «Динамо» из Казани произошел инцидент. Вратарь одной из команд столкнулся с футболистом соперника и потерял сознание. Шаронову удалось оказать первую помощь и привести вратаря в чувство.

Шаронов играл за «Рубин» в период с 1999 по 2004 и с 2008 по 2014 год и за это время дважды становился чемпионом России. Завершив карьеру игрока, он тренировал «Рубин» и «СКА-Хабаровск».

Роман Шаронов
Популярное видео
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
  • Spartak Top!

    Роман красава!

    01.07.2025

  • wasp00000

    Читать то умеете? Если нет - научитесь!

    01.07.2025

  • хурма(сельдерей)

    выздоровления

    01.07.2025

  • Михаил Малышев

    Так-то да-респект-все дела-а че лет на пятнадцать не опаздали сообщить? говно сайт

    01.07.2025

