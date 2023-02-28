Известный российский тренер Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о будущем форварда «Локомотива» Артема Дзюбы и полузащитника «Нижнего Новгорода» Дениса Глушакова.

— Обсуждая в январе возможное будущее Дзюбы и Глушакова, вы заметили, что вместе они могли бы создать интересную связку. Но сейчас Денис в Нижнем Новгороде, а Артем в «Локомотиве». Не осложнит ли их игровую адаптацию то, что этим клубами предстоит борьба за выживание?

— Напротив, думаю, что ситуация, в которой оказались новые клубы, только добавит им куража, сделает еще злее и азартнее. Артем с Денисом привыкли решать серьезные задачи. Это уже в крови. И что бы о них ни говорили, они — бойцы! Такие не привыкли выступать в командах, которые Андрей Петрович Старостин называл серыми мышками в крупе за то, что они просто участвуют в чемпионате, а не бьются за поставленную цель. Таким как Дзюба и Глушаков это не интересно. А вот сыграть через не могу и добиться своего для них самое оно. И я бы не раздумывая взял Артема с Денисом в свою команду — только потому, что они не умеют проигрывать! Вот почему я верю, что и «Нижний», и «Локомотив» решат свои задачи.