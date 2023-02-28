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Кубок России

28 февраля, 13:15

«Спасибо, Квинси! Парень влился в спартаковскую жизнь». Романцев — о яркой победе «Спартака», Карпине и Дзюбе

Александр Львов
Обозреватель
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Квинси Промес.
Фото Global Look Press
Олег Романцев и футболисты «Спартака» в 1992 году.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Владислав Тернавский, Андрей Иванов, Владимир Бесчастных, Валерий Карпин.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Алексей Мелешин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Леонид Слуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Футболисты «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Рубрика «Спросите у Романцева».

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России отвечает на вопросы читателей «СЭ».

«Порадовало, что, ведя в счете, «Спартак» шел вперед и атаковал»

Олег Мухин: — Олег Иванович позвольте поздравить вас с началом сезона! Как оцените готовность «Спартака» по кубковому противостоянию с «Локомотивом»?

— Признаюсь, первый матч FONBET Кубка России истинного представления о состоянии «Спартака» и «Локомотива» мне не дал. Сказались и резкий переход из тепла в холод, и далеко не лучшее состояние поля. Это не те условия, которые позволяют командам полностью показать степень готовности. В первом тайме оно было выше у спартаковцев. А вот после перерыва все уже пошло под диктовку хозяев.

В ответном матче картина была уже иная. Все 90 минут обе команды держали предельный темп, жили атакой, забили шесть мячей. А это уже кубковый вариант! Правда, азарта и желания победить оказалось больше, чем игрового разума. Но это было зрелище, которое подтвердило: в физическом плане и «Спартак», и «Локомотив» в порядке.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 4:2. Станислав Магкеев и&nbsp;Квинси Промес. Иванов мог рассудить эпизод с Тикнизяном иначе. Но «Спартак» и так был сильнее, а Дзюба растворился на фоне Промеса

Промес же своим примером доказал: при желании форму можно набрать самостоятельно. Очень симпатичный парень, который влился в спартаковскую жизнь. Спасибо, Квинси!

Хорош был и гол Игнатова, который, успев оценить обстановку, обводящим ударом переиграл Лантратова. Ну а гол Миранчука — из тех, что подают на сладкое.

Только не спрашивайте меня о пенальти... Еще тренером дал зарок: раз судья назначил, ничего уже не изменить. А после матча с «Антверпеном» судейскую работу вообще не обсуждаю. Хотя тогда ведь не было ВАР — и судили нас по-бандитски. Бог им судья!

Возвращаясь к матчу с «Локомотивом», признаюсь: порадовало в этой победе то, что, уверенно ведя в счете, «Спартак» шел вперед, атаковал, говоря спасибо болельщикам. Что, позвольте, сделаю и я.

Андрей Говоров: — На первый матч с «Локомотивом» Гильермо Абаскаль не включил в стартовый состав ни одного легионера. Это прицел на будущее?

— Я бы на такую встречу наверняка выпустил второй состав. Минусовая температура, промерзший газон, риск получить травму на старте сезона — все это оправдывало бы такое решение.

И здесь я вспомнил 92-й год, когда решил перед последним в сезоне матче с «Динамо» дать сыграть дублерам. Мы уже стали чемпионами, не за горами была встреча на Кубке Кубков с «Ливерпулем». Словом, повод был.

Заранее объявил об этом, а накануне встречи ко мне подошли Онопко, Карпин, Ледяхов и в один голос заявили: «Иваныч, хотим играть!» И разгромили динамовцев. А когда мы потом еще и «Ливерпуль» 2:0 положили, я впервые осознал, какое же счастье — работать с ребятами, которыми может гордиться любой тренер. Искренне желаю того же и Абаскалю.

Олег Романцев и футболисты "Спартака" в 1992 году. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Олег Романцев и футболисты «Спартака» в 1992 году.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Борис Орехов: — Недавно защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк сказал, что поколение Карпина намного талантливее, чем нынешнее. В том числе потому, что сейчас для футболистов созданы все условия, а раньше ничего не было. Согласны с его мнением?

— В словах Сергея есть доля правды. Не зря говорят, что голодный волк лучше ищет добычу. Он злее и хочет наперекор всему добиться цели. Как нынче модно говорить — «более мотивирован». Неслучайно тренеры нередко жалуются на то, что нынешней молодежи не хватает этой самой мотивации. А я бы уточнил — не хватает любви к футболу. Той самой, которая в мои и Карпина времена нас переполняла. Мы жили игрой! И это помогало расти, становиться большими игроками.

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Тогда попасть в команду было великим счастьем, а сейчас футболистов ищут днем с огнем. И если он хоть что-то умеет, тут же предлагают контракт. Причем частенько с условиями, которых он не заслуживает. Вот отсюда и начинается потеря мотивации, о которой говорят. А еще случается, что, добившись чего-то, футболист считает, что уже всего достиг и у него начинает кружиться голова. Печальная история с Кокориным тому пример.

Для сравнения, я нисколько не удивился, когда узнал, что, вернувшись из Катара, Роналду уже на следующий день вышел на тренировку. А ведь он, как и Месси, добился и денег, и славы. Но оба остаются такими же голодными и жадными до футбола, какими были, когда совершали первые шаги в карьере. Потому и стали великими.

Я уже давно не работаю. И мне трудно понять коллег, которые говорят, что им сейчас непросто мотивировать футболистов. Вспоминаю себя совсем молодым тренером в «Спартаке» и то, как горели глаза у Вити Онопко, Валерки Карпина, Илюши Цымбаларя... Да у всех, для кого «Спартак» был родным домом и семьей, а футбол — огромной и единственной любовью. Счастливое было время...

Владислав Тернавский, Андрей Иванов, Владимир Бесчастных, Валерий Карпин. Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Владислав Тернавский, Андрей Иванов, Владимир Бесчастных, Валерий Карпин.
Дмитрий Солнцев, Фото архив «СЭ»

«Буду болеть за Кержакова на Кипре»

Денис Горовой: — У «Спартака» огромная конкуренция в атаке. Есть Промес, Соболев, Николсон, Мозес, Бальде, Мелешин, Игнатов, Зиньковский. Миодраг Божович как-то сказал, что много нападающих не бывает. А как вы считаете, такой выбор для тренера — плюс или головная боль?

— Миодраг — большой шутник! Конечно, такая конкуренция — проблема для тренера. И она может сказаться на обстановке в команде. Ведь те, кто не будет попадать в состав, могут обидеться. К счастью, я в такой ситуации не оказывался. Правда, был непростой момент с Пашей Погребняком.

Парень хорошо выглядел в дубле, забивал, но места в основном составе ему не находилось. Да и по манере он не очень в нашу игру вписывался. Поговорил с ним, объяснил ситуацию, предложил на время пойти в аренду, чтобы на серьезном уровне получать больше игровой практики. Он все понял. И, пройдя «Балтику», «Химки», «Шинник», оказался на ведущих ролях в «Зените», а потом и в сборной заиграл.

Что касается нынешней проблемы Абаскаля, то у него есть футболисты, которые уже заслужили право на место в атаке. Это, конечно же, Промес, Соболев, Николсон. А как быть с остальными?

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Есть вариант, при котором кто-то из нападающих будет передвинут в среднюю линию. Как те же Игнатов с Бальде. Но это не выход. И тогда может встать вопрос об отправке кого-то из игроков в аренду, чтобы сохранить их для клуба.

Роберт Духов: — Каким вам видится будущее Мелешина-младшего, отец которого играл в вашем «Спартаке»? Есть ли что-то схожее в их игровой манере?

— Игровой схожести быть не может — у них разные позиции. Отец был фланговым полузащитником, а Павел — чистый форвард. Что касается будущего, то, судя по потому, как начал в «Спартаке» Мелешин-младший, оно видится довольно перспективным. Дебютировать в основном составе в 18 лет, да еще с гола «Крыльям» в Кубке удается не каждому. Потом еще Павел и «Химкам» с «Факелом» забивал... Словом, можно смело считать, что парень с ходу ворвался в «Спартак»!

А вот отец, помнится, пробивался в состав трудно. Но за счет труда и характера своего добился. Очень надеюсь, что все это, как и любовь к клубу, передалось сыну. А значит, «Спартак» получил нападающего с характером бойца, который пригодится в борьбе за место в атаке. Как и отцу, желаю тебе золотых медалей в «Спартаке», Павел!

Алексей Мелешин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алексей Мелешин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Олег Рогов: — Александр Кержаков возглавил кипрский клуб «Кармиотисса». Как думаете, Олег Иванович, не рановато ли с таким небольшим тренерским опытом отравляться за рубеж?

— Считаю, что Александр поступил правильно. Сидеть и ждать у моря погоды не в его характере. Это он доказал еще игроком, когда из благополучного «Зенита» сорвался в испанскую «Севилью», решив проверить себя на европейском уровне. Позднее ситуация заставила его уехать в «Цюрих», хотя он мог оставаться в Питере. Не изменил он себе и став тренером, когда возглавил тонущую «Томь», а потом и «Нижний Новгород», в котором, на мой взгляд, неплохо поработал. И уход из «Нижнего» был для меня не очень понятен. Сейчас новый вызов — Кипр. Незнакомая страна, незнакомый футбол. И вы правы, Олег, говоря о риске. Но это часть тренерской профессии. А Сашка и нападающим был лихим! Вот почему сейчас я буду болеть еще и за его новую команду.

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«Не думаю, что Слуцкий закончит тренировать — он просто взял паузу»

Борис Жуков: — Что скажете о бизнес-проекте Смолова и Мамаева, решивших открыть футбольную школу в Эмиратах? Чего здесь больше — стремления по-новому найти себя в футболе или желания заработать?

— Не вижу в этих желаниях ничего крамольного. Но поскольку подробностями не располагаю, с выводами спешить не буду. Хотя идея неожиданная и очень разумная. Известно, что в Эмиратах немало выходцев из России. И наверняка среди них найдутся те, кто захочет, чтобы их ребята поучились футболу у наших молодых тренеров. Тем более что климат позволяет тренироваться круглый год, да еще и на отличных полях. Думаю, это сыграло не последнюю роль в выборе места для школы. Жаль, конечно, что Смолов с Мамаевым решили открыть ее не в России. Но это их право.

Андрей Рыбаков: — Олег Иванович, вы всегда с уважением говорили о работе Леонида Слуцкого. Недавно начались разговоры, что после творческих неудач он может оставить тренерскую деятельность. Вы пошли на это в 51 год. Представляете, что в этом же возрасте Леонид Викторович решится на такой же шаг?

— Не думаю, что это произойдет. Мне Слуцкий всегда представлялся очень энергичным, ищущим человеком. За все и всегда он брался переполненным эмоциями — будь то работа с «Москвой», с ЦСКА, в сборной России, а также в Англии, Голландии и с «Рубином». Даже пробовал себя в роли комментатора! Сейчас слышал, что он активно сотрудничает с телевидением, участвует в каких-то программах. Значит, по-прежнему заряжен на работу.

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Я же уходил из футбола, обрубив все концы. Думаю, Леонид Викторович просто решил взять паузу, чтобы переосмыслить все происходившее с ним в последние годы. Возможно, в творческом плане не все удалось, но в тренерской жизни такое не редкость.

То, что после ухода из «Рубина» его не завалили предложениями, меня не удивляет. Слуцкий из тех тренеров, у кого всегда есть свое мнение, что по нынешним временам не всем нравится. Хотя именно благодаря этому он трижды с ЦСКА выигрывал золото и дважды брал Кубок. Это по силам только настоящему тренеру! Вот с этим и надо жить, Леонид Викторович!

Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Леонид Слуцкий.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Олег Толкачев: — Обсуждая в январе возможное будущее Дзюбы и Глушакова, вы заметили, что вместе они могли бы создать интересную связку. Но сейчас Денис в Нижнем Новгороде, а Артем в «Локомотиве». Не осложнит ли их игровую адаптацию то, что этим клубами предстоит борьба за выживание?

— Напротив, думаю, что ситуация, в которой оказались новые клубы, только добавит им куража, сделает еще злее и азартнее. Артем с Денисом привыкли решать серьезные задачи. Это уже в крови. И что бы о них ни говорили, они — бойцы! Такие не привыкли выступать в командах, которые Андрей Петрович Старостин называл серыми мышками в крупе за то, что они просто участвуют в чемпионате, а не бьются за поставленную цель. Таким, как Дзюба и Глушаков, это неинтересно. А вот сыграть через не могу и добиться своего для них самое оно. И я бы не раздумывая взял Артема с Денисом в свою команду — только потому, что они не умеют проигрывать! Вот почему я верю, что и «Нижний», и «Локомотив» решат свои задачи.

Геннадий Строков: — Есть мнение, что «Локомотив» рискует, пригласив Дзюбу и Смольникова, поскольку между ними и тренером Галактионовым небольшая разница в возрасте. Вы возглавили «Спартак» в 35 лет — может ли такая ситуация создать напряжение в отношениях опытных игроков и молодого тренера?

— Не думаю. Смольников с Дзюбой прежде всего профессионалы, для которых главное — играть. Наверняка перед тем, как пожать им руки, Галактионов сказал, чего ждет от их прихода. И объяснил принципы своей работы. Конечно, по ходу сезона могут возникнуть какие-то разногласия. Но это рабочие моменты, без которых не обойтись. Главное, объединиться общей целью — вытащить команду из ямы. И здесь два опытных умелых игрока могут стать опорой для тренера.

Когда я только начинал в «Красной Пресне», в команде появился полузащитник Андрей Якубик, который был старше меня, 30-летнего тренера, на три года. И он стал не просто лидером команды, но и моим первым помощником. И в том, что мы тогда стали третьими и завоевали Кубок РСФСР, была его большая заслуга.

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Дмитрий Брагин: — В межсезонье «Спартак» выиграл турнир в Эмиратах и впечатлил своей игрой. А как вы относились к результатам товарищеских матчей на сборах? Придавали ли им значение?

— Конечно, победы всегда приятны. Но случается, что удачно проведенные сборы еще не гарантия успехов в сезоне. Дело в том, что здесь все зависит от многих факторов. Вспоминаю, как на сборах в Германии мы проиграли какой-то местной любительской команде. Ясно, что на ужин с моим другом Отто Рехагелем, на тот момент тренировавшим «Бремен», я пришел в ужасном настроении.

«Что случилось, Олег, тебе нездоровится?» — удивленно встретил меня Отто, который с женой был на нашем матче. «Да нет. Просто проиграли неизвестно кому! Вот зло и берет», — бросил я в сердцах.

«Ну и зря. Дня три назад мы этим же любителям проиграли. Но это было после очень тяжелой работы накануне. Знаю, что точно такие же нагрузки ты дал ребятам вчера. Так что все логично. И пусть тебя успокаивает то, что сегодня «Спартак» уступил команде, которая до этого обыграла сам «Бремен», — хитро улыбнувшись, подмигнул мне Рехагель.

Вот так Отто легко и с юмором относился к матчам на сборах. Я же всегда считал, что именно в них закаляется характер победителя. Очень надеюсь, что именно с таким настроем нынешний «Спартак» продолжит чемпионат.

Футболисты "Спартака". Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Футболисты «Спартака».
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«У меня в «Спартаке» были орлы, которые приезжали в Тарасовку с похмелья»

Георгий Дорин: — После поражения «ПСЖ» от «Баварии» пошли разговоры, что Месси не дадут «Золотой мяч», если Париж вылетит из Лиги чемпионов. Как думаете, такой вариант реален?

— Очень не хочется, чтобы так произошло. Но и такой поворот не исключаю. Хотя при любом раскладе аргентинец — безоговорочный кандидат на звание лучшего. А кого выбрать вместо него? Роналду после Катара отпал. Неймар хорош, но не настолько, чтобы затмить Месси. Мбаппе сверкнул в сборной, но тоже играет в «ПСЖ».

Конечно, может сказаться то, что аргентинца не все любят за его вспыльчивость и колючесть, а также стремление оставаться самим собой и на поле, и в жизни. Увы, но это удел всех великих, за исключением, пожалуй, гениального Пеле, которого обожали все. Так что я двумя руками за Лео, который вытащил Аргентину в Катаре.

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Леонид Дремов: — Вспоминая Веллитона в «Спартаке», Валерий Карпин заметил, что это был бомбардир от Бога, который «тренировался вполноги» — и все футболисты это видели. Но тренер все равно выпускал его на поле, потому что Веллитон забивал больше остальных. Прав ли тренер в такой ситуации?

— Прав на все сто процентов. Задача тренера — дать результат. У меня тоже были орлы, которые, случалось, приезжали в Тарасовку с похмелья. Тогда я говорил: «Если завтра плохо сыграешь, в команде больше не появляйся. А сыграешь хорошо — сам налью». И такие играли — кровь из носа! Но от стакана потом отказывались. Извините, фамилий называть не буду — дело семейное.

P.S. Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я сказал не все то, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба напомню: любите «Спартак», а не себя в «Спартаке»!

По-прежнему ваш, Олег Романцев!

Александр Кержаков
Артем Дзюба
Квинси Промес
Олег Романцев
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
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