«Спартак» — «Факел»: Угальде открыл счет в концовке

«Спартак» вышел вперед в матче против «Факела» в 9-м туре РПЛ — 1:0.

На 90+1-й минуте забил Манфред Угальде.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.