«Спартак» — «Факел»: гости остались вдесятером

«Факел» остался в меньшинстве в матче против «Спартака» в 9-м туре РПЛ.

На 66-й минуте вторую желтую карточку при счете 0:0 получил Матвей Бардачев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.