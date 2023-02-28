Камоцци: «Абаскаль проделывает отличную работу с молодежью, все прогрессируют»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил вклад испанского тренера Гильермо Абаскаля в развитие молодых футболистов красно-белых.

«Абаскаль проделывает отличную работу с молодежью. Все прогрессируют, а это главное. Этот курс взяли еще в 2021 году. Посмотрим, куда это приведет. Но думаю, что сейчас в «Спартаке» собраны одни из лучших российских футболистов», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. На данный момент красно-белые под его руководством идут вторыми в чемпионате России, набрав 36 очков за 17 туров.