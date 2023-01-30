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Агент Васютина заявил, что в Дании не готовы покупать игроков из России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Александр Дубровин, агент вратаря «Зенита» Александра Васютина, рассказал, как прошло возвращение его клиента в питерскую команду.

«Мне кажется, что Саша обладает всеми качествами, чтобы быть в «Зените» первым вратарем. У него есть возможность подвинуть Кержакова. Семак доверяет Михаилу? До этого доверял Луневу, а до этого — Лодыгину. Ребята конкурируют. Мы же не знаем, в какой форме Михаил. Конечно, он доволен возвращению в «Зенит». Он любит этот клуб, всегда с большой душой и сердцем относится к нему. Тем более сейчас он активно вовлечен в процесс. Команда приняла его отлично. Сохранился ли интерес со стороны датских клубов? Датские клубы не готовы покупать игроков из России, а только — брать бесплатно. «Зенит», соответственно, — не благотворительная организация. Здесь даже говорить пока не о чем», — приводит слова Дубровина «РБ Спорт».

Он также отметил, что варианты с арендой обычно не интересны самим футболистам.

«Он уже был два раза в аренде. И это немножко другой статус, нежели постоянный контракт. У него в приоритете постоянное членство в команде. Аренда аренде рознь. Просто так уходить не нужно. Если это какой-то клуб с амбициями, где он будет играть, то почему бы и нет. Мне кажется, что сейчас у Александра есть все шансы закрепиться в «Зените». Он думает только об этом», — добавил Дубровин.

Весь прошлый год 27-летний россиянин выступал за шведский «Юргорден» на правах аренды, за который провел 19 матчей и пропустил 13 голов (10 игр — на ноль). В конце ноября Васютин вернулся в Санкт-Петербург. Контракт голкипера с «Зенитом» рассчитан до лета 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-vasyutina-predlozheniya-iz-danii-tam-ne-gotovy-pokupat-igrokov-iz-rossii/
Александр Васютин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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