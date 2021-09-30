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Романцев — о последних матчах «Спартака»: «В такой безразличной компании и Пеле бы не заиграл»

12:35
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев, отвечая на вопросы читателей «СЭ», высказался о последних матчах красно-белых.

— То, что выигрывает команда, а проигрывает только тренер, давно и хорошо известно, — сказал Романцев. — Но раз так, то почему бы не спросить еще и с игроков? Почему так наплевательски стали относиться к своему делу Понсе, Ларссон, Промес, сдали Соболев, Бакаев, Зобнин? В такой безразличной компании и Пеле бы не заиграл. Складывается впечатление, что этим молодым людям все равно, кто их тренер и чего он от них хочет. А ведь все, кого я назвал, футболисты хорошего класса, которые пока играют по настроению. Вот встрепенулись и обыграли «Уфу». Но ведь если разобраться, то обыграли-то четвертую команду от зада, у которой даже забито на мяч больше. Да еще на своем поле. Вот так «Спартак» постепенно превращается в безликого, рядового середняка. И переломить ситуацию можно только при одном условии: если сами футболисты без кнута и уговоров соберутся и поймут, что защищают цвета клуба с огромными победными традициями.

После девяти туров «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 очков.

«Карпин не злопамятный. Но я бы после отказа не взял Дзюбу в сборную». Мнение Романцева

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Александр Львов все материалы автора

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