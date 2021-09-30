Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов высказался о «Лацио», с которым московский клуб сыграет во втором туре группового этапа Лиги Европы.

«Может, результаты «Лацио» на старте не те, что были в прошлом сезоне, но в дерби против «Ромы» команда Сарри победила и вообще смотрелась очень уверенно. Каких-то проблем я не вижу. Все футболисты в составе «Лацио» очень высокого уровня. Педро выигрывал Лигу Европы три года назад, Иммобиле стал чемпионом Европы со сборной Италии.

«Локомотив» стал сильнее, чем в прошлом сезоне. Cейчас в команде большая конкуренция, тренерский штаб часто проводит ротацию из-за плотного графика. Чемпионат России, Лига Европы, плюс многие футболисты еще играют в своих сборных и вообще не получают отдыха. Конечно, у «Локо» есть костяк, но и другие игроки обоймы могут себя показать и воспользоваться шансом. Последнее время я не так часто выхожу на поле — конечно, я хочу играть больше и приносить команде пользу», — цитирует Живоглядова Goal.

Матч «Лацио» — «Локомотив» состоится сегодня, 30 сентября, в Риме. Начало — в 22.00 (мск).