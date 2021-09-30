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Романцев высказался о призывах болельщиков в адрес Федуна продать «Спартак»

12:55
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев, отвечая на вопросы читателей «СЭ», прокомментировал призывы болельщиков красно-белых в адрес Леонида Федуна продать клуб.

— Трибуны на каждом матче призывают Федуна продать «Спартак». Что вы скажете по этому поводу?

— По этому поводу я могу сказать только то, что лично я этого не делаю. Мы с вами живем в демократической стране, где право на личную собственность никто не отменял. Думаю, Леонид Арнольдович это также знает. А потому поступает так, как считает нужным. И советчиков, что купить и что продать, у него и без трибун хватает. Так что не стоит попусту рвать горло.

После девяти туров «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 очков.

«Карпин не злопамятный. Но я бы после отказа не взял Дзюбу в сборную». Мнение Романцева

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