Зобнин недоволен результатами «Спартака»: «Надеюсь, что будем стабильнее»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин в разговоре с «СЭ» высказался о результатах красно-белых на старте сезона.

«Постепенно ситуация исправляется. Мы работаем и стараемся улучшать свою игру. Надеюсь, что будем стабильнее. Худший старт в истории? Эмоции от этого, конечно, не позитивные. Все понимают, что надо исправлять ситуацию. Надеюсь, что мы это сделаем и поднимемся выше», — сказал Зобнин «СЭ».



После 6 туров «Спартак» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками.