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Дуглас Сантос — о вызове в сборную Бразилии: «Я просто благодарю Бога за эту возможность!»

Павел Лопатко

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос, имеющий российский паспорт, прокомментировал вызов в сборную Бразилии.

«Я очень доволен этим вызовом, и мне всегда будет приятно служить сборной Бразилии. Я просто благодарю Бога за эту возможность!» — написал 31-летний футболист в соцсети.

Ранее технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника, сообщил «СЭ», что Сантос принял приглашение сборной Бразилии на ближайшие матчи.

Дуглас Сантос.Защитник «Зенита» с паспортом РФ Сантос принял приглашение сборной Бразилии

Сборная Бразилии проведет два матча южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2026 против Чили (5 сентября) и Боливии (10 сентября).

Сантос играет за «Зенит» с лета 2019 года. В сезоне-2025/26 он в пяти матчах сделал одну результативную передачу.

Защитник получил российский паспорт в октябре 2024 года. Если он сыграет за сборную Бразилии, то снова будет считаться легионером в РПЛ.

За сборную Бразилии футболист сыграл в одном товарищеском матче против сборной Панамы в мае 2016 года.

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Дуглас Сантос
Сборная Бразилии по футболу
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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