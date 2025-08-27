Дуглас Сантос — о вызове в сборную Бразилии: «Я просто благодарю Бога за эту возможность!»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос, имеющий российский паспорт, прокомментировал вызов в сборную Бразилии.

«Я очень доволен этим вызовом, и мне всегда будет приятно служить сборной Бразилии. Я просто благодарю Бога за эту возможность!» — написал 31-летний футболист в соцсети.

Ранее технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника, сообщил «СЭ», что Сантос принял приглашение сборной Бразилии на ближайшие матчи.

Сборная Бразилии проведет два матча южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2026 против Чили (5 сентября) и Боливии (10 сентября).

Сантос играет за «Зенит» с лета 2019 года. В сезоне-2025/26 он в пяти матчах сделал одну результативную передачу.

Защитник получил российский паспорт в октябре 2024 года. Если он сыграет за сборную Бразилии, то снова будет считаться легионером в РПЛ.

За сборную Бразилии футболист сыграл в одном товарищеском матче против сборной Панамы в мае 2016 года.