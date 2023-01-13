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Сегодня, 15:48

Шишкин: «Спартак» не заметит потери Рассказова и Мевли»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о возможном уходе защитников Михи Мевли и Николая Рассказова из московской команды.

«С судьбой Мевли и Рассказова, мне кажется, все понятно. У первого не получилось в «Спартаке» — было много критики со стороны болельщиков и журналистов. Ему точно надо уходить — он хоть и опытный футболист, но ему нужна игровая практика. А когда ты сидишь на скамейке, неважно, в какой команде. Касаемо Рассказова, здесь тоже всегда было много к нему вопросов. Слышал, что он ведет переговоры с другими командами, думаю, это оправданный шаг — Николай не всегда играет, а ему самому хочется большего. В тех же «Крыльях» Рассказов может стать стабильным игроком основного состава. Мне кажется, что «Спартак» спокойно справится с их уходом. К тому же в ближайшее время наверняка будут какие-то приобретения», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 матчей. Московская команда отстает от лидера чемпионата — «Зенита» на 6 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shishkin-spartak-ne-zametit-poteri-rasskazova-a-v-kry-l-yah-on-mozhet-stat-stabil-ny-m-igrokom-osnovy/
Миха Мевля
Николай Рассказов
Роман Шишкин
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
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4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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