Спортивный директор «Факела» заявил, что трансферная компания клуба не закончилась

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в комментарии для «СЭ» рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Да, мы подписали Евгения Маркова и взяли в аренду Вячеслава Якимова. Будут ли у нас новые подписания? Не могу сказать, что трансферная компания «Факела» закончилась. Какие позиции будем укреплять? Давайте остановимся на том, что трансферная компания «Факела» не закончилась», — сказал Котов «СЭ».

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.