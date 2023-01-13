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Сегодня, 15:34

Петржела: «Меня ругают за то, что я работал в России»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, кто, по его мнению, станет чемпионом России в этом сезоне. Также чешский специалист рассказал, как в Европе относятся к российскому футболу.

«Мне кажется, «Зенит» уже чемпион. Это большой клуб, он не опустится в таблице. Титул чемпиона России сейчас мало что значит. В Европе никто не следит за российским футболом. В Чехии он никого интересует. Раньше по-другому было. Меня все спрашивали: что за клуб «Зенит»? Когда «Спартак», «Локомотив» играли в еврокубках, их все знали. Сейчас никто за ними не следит. К русскому спорту очень плохо относятся в Европе. Меня ругают за то, что я работал в России. И других ругают, кто был в России», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-menya-rugayut-za-to-chto-ya-rabotal-v-rossii/
Властимил Петржела
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Краснодар

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