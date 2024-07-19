Шаронов: «Глушенков очень качественный игрок для российского чемпионата»

Бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

«Глушенков очень качественный игрок для российского чемпионата, он молодой футболист. Но есть определенная тенденция, что не все игроки остаются в обойме клуба. Они часто уходят в аренду. Не знаю с чем это связано. Но когда вокруг тебя серьезные партнеры, то это лучшая среда для развития, как это сейчас происходит у Максима в «Зените», — сказал Шаронов «СЭ».

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в летнее трансферное окно, подписав контракт с сине-бело-голубыми до лета 2028 года. В OLIMPBET Суперкубке России 24-летний россиянин оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.