Ротенберг рассказал подробности встречи с Газзаевым: «Мэтр тренерского цеха»

Главный тренер сборной «Россия 25» и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в интервью «СЭ» ответил на вопрос о встрече с бывшим главным тренером ЦСКА, обладателем Кубка УЕФА-2005, Валерием Газзаевым.



«Газаев — мэтр тренерского цеха. Человек, который выигрывал международные кубки, всю жизнь работает в футболе. Такие люди показывают пример правильного отношения к делу. И как игрок, и как тренер, и как менеджер — это требует стопроцентного погружения. Могу честно сказать: за 18 лет моей работы в спорте, из которых 16 лет в команде и два года консультантом в Петербурге, я понял, что это за работа. На семью, на личную жизнь времени просто не остается. Это судьба. Ее нужно искренне любить», — сказал Ротенберг «СЭ».

