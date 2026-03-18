Сегодня, 10:30

Ротенберг рассказал подробности встречи с Газзаевым: «Мэтр тренерского цеха»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной «Россия 25» и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в интервью «СЭ» ответил на вопрос о встрече с бывшим главным тренером ЦСКА, обладателем Кубка УЕФА-2005, Валерием Газзаевым.

«Газаев — мэтр тренерского цеха. Человек, который выигрывал международные кубки, всю жизнь работает в футболе. Такие люди показывают пример правильного отношения к делу. И как игрок, и как тренер, и как менеджер — это требует стопроцентного погружения. Могу честно сказать: за 18 лет моей работы в спорте, из которых 16 лет в команде и два года консультантом в Петербурге, я понял, что это за работа. На семью, на личную жизнь времени просто не остается. Это судьба. Ее нужно искренне любить», — сказал Ротенберг «СЭ».

Ролан Гусев и Роман Ротенберг.

Футбол
РПЛ
Валерий Газзаев
Роман Ротенберг
Читайте также
Названы регионы России с лучшими по знанию ПДД таксистами
Силы ПВО за ночь ликвидировали 85 украинских БПЛА над регионами России
Стубб указал на необходимость для ЕС признать территориальные уступки в пользу РФ
Российские спортсмены вернулись на родину после Паралимпиады в Италии
Карседо уже начали критиковать и усомнились в его квалификации. Что происходит в «Спартаке»
Экс-спартаковец Промес признал, что ударил ножом своего двоюродного брата
«Челси» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Манчестер Сити» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Арсенал» — «Байер»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Спортинг» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Краснодар»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» разгромил «Локо», гол Дзюбы, «Пари НН» обыграл «Крылья»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Арсенал»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Спартак», победы «Краснодара» и «Динамо»: видео голов
«Спартак» Кс — «Чайка»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Черноморец»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Родина»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Оренбург»: видео
«Сельта» — «Лион»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Динамо» — «Зенит» и другие матчи
ЦСКА не смог вовремя вылететь из Краснодара из-за атаки БПЛА
Ротенберг рассказал, может ли он войти в состав консультативного совета «Динамо»: «Мы обязаны делиться методиками»
Ротенберг заявил, что внешний вид Гусева может быть одним из факторов результатов «Динамо»
Ротенберг: «Гусев — живет футболом, человек с характером. Уважаю его!»
Доработает ли Челестини до конца сезона?
«Челси» — «ПСЖ»: парижане выигрывают после первого тайма
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 21 14 4 3 42-16 46
2
 Зенит 21 13 6 2 38-14 45
3
 Локомотив 21 11 8 2 43-29 41
4
 Балтика 21 10 9 2 26-9 39
5
 ЦСКА 21 11 3 7 31-23 36
6
 Спартак 21 10 5 6 33-30 35
7
 Динамо 21 8 6 7 36-27 30
8
 Рубин 21 8 5 8 22-25 29
9
 Ахмат 21 7 6 8 26-28 27
10
 Акрон 21 5 7 9 26-33 22
11
 Ростов 21 5 7 9 17-24 22
12
 Динамо Мх 21 5 6 10 11-24 21
13
 Пари НН 21 6 2 13 18-31 20
14
 Кр. Советов 21 5 5 11 22-40 20
15
 Оренбург 21 4 6 11 21-31 18
16
 Сочи 21 2 3 16 20-48 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.03 13:45 Ахмат – Ростов - : -
21.03 16:00 ЦСКА – Динамо Мх - : -
21.03 18:15 Краснодар – Пари НН - : -
21.03 20:30 Балтика – Сочи - : -
22.03 13:45 Оренбург – Спартак - : -
22.03 16:00 Динамо – Зенит - : -
22.03 16:30 Кр. Советов – Рубин - : -
22.03 19:00 Локомотив – Акрон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 12
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 11
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 7
Ильзат Ахметов
Ильзат Ахметов

Крылья Советов

 5
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 19 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 20 1 2
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 19 1 7
Вся статистика

