Ротенберг рассказал, может ли он войти в состав консультативного совета «Динамо»: «Мы обязаны делиться методиками»

Главный тренер сборной «Россия 25» и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном вхождении в состав консультативного совета «Динамо».



«Здесь важно понимать другое. Люди общаются, и главное — наше общее желание добиваться результата. Многие вещи, которые мы уже интегрировали в хоккее (программа развития по стране, работа с академиями), мы обсуждаем с коллегами из других видов спорта, делимся опытом. Мы все хотим, чтобы наша страна побеждала везде. Мы обязаны делиться методиками. Мы дружим — вот что главное. Должности в этой ситуации значения не имеют», — сказал Ротенберг «СЭ».



«Динамо» с 30 очками после 21 матча занимает седьмое место в таблице РПЛ.

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