Ротенберг заявил, что внешний вид Гусева может быть одним из факторов результатов «Динамо»

Главный тренер сборной «Россия 25» и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в интервью «СЭ» оценил влияние образа Ролана Гусева на результаты «Динамо».



«В победе не бывает мелочей. Весь жизненный, игроцкий, тренерский опыт он пытается передать команде. Все только начинается!» — сказал Ротенберг «СЭ».



«Динамо» с 30 очками после 21 матча занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на 16 баллов.

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