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22 февраля 2025, 18:35

Орещук: «Личку не за что снимать из «Динамо», он показывает результат»

Алина Савинова

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мыслями о возможности назначения Станислава Черчесова или Валерия Карпина новым главным тренером бело-голубых вместо чеха Марцела Лички.

«Личка пока показывает результат, пока его снимать не за что. Поэтому говорить о других людях за спиной главного тренера — это неправильно. Когда, образно говоря, Личка не даст результат, когда будут выбирать, тогда мы можем обсудить и одного, и второго. Все-таки Черчесов, да, без работы сейчас, но это временно. А Карпин работает в футбольном клубе «Ростов» — это конкурент «Динамо» и команда РПЛ, поэтому это некрасиво. Тренерская этика тоже должна соблюдаться», — цитирует Орещука Metaratings.ru.

47-летний Личка возглавляет «Динамо» с 2023 года. После 18 туров нынешнего сезона РПЛ московская команда занимает четвертое место в турнирной таблице с 35 очками.

Источник: Metaratings.ru.
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Валерий Карпин
Марцел Личка
Роман Орещук
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
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16
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