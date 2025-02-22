Орещук: «Личку не за что снимать из «Динамо», он показывает результат»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мыслями о возможности назначения Станислава Черчесова или Валерия Карпина новым главным тренером бело-голубых вместо чеха Марцела Лички.

«Личка пока показывает результат, пока его снимать не за что. Поэтому говорить о других людях за спиной главного тренера — это неправильно. Когда, образно говоря, Личка не даст результат, когда будут выбирать, тогда мы можем обсудить и одного, и второго. Все-таки Черчесов, да, без работы сейчас, но это временно. А Карпин работает в футбольном клубе «Ростов» — это конкурент «Динамо» и команда РПЛ, поэтому это некрасиво. Тренерская этика тоже должна соблюдаться», — цитирует Орещука Metaratings.ru.

47-летний Личка возглавляет «Динамо» с 2023 года. После 18 туров нынешнего сезона РПЛ московская команда занимает четвертое место в турнирной таблице с 35 очками.