Агент Лукина отметил, что переговоры с ЦСКА о продлении контракта продвигаются хорошо
Тимофей Бердышев, агент защитника ЦСКА Матвея Лукина, ответил на вопрос о ситуации с продлением контракта футболиста с армейцами.
«Есть вероятность, что в ближайшее время договоримся о продлении контракта. Переговоры продвигаются хорошо», — цитирует Бердышева Metaratings.ru.
Лукин является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне 20-летний защитник провел за московскую команду 13 матчей во всех турнирах, забив два гола. Контракт игрока с армейцами рассчитан до 30 июня 2025 года.
Источник: Metaratings.ru.
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|3
|0
|14-7
|21
|
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|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
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|
7
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|6
|1
|12-11
|12
|
8
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|3
|2
|4
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|
9
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|2
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|
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|
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|
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|9
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|2
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|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
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|3
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
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|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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