Агент Лукина отметил, что переговоры с ЦСКА о продлении контракта продвигаются хорошо

Тимофей Бердышев, агент защитника ЦСКА Матвея Лукина, ответил на вопрос о ситуации с продлением контракта футболиста с армейцами.

«Есть вероятность, что в ближайшее время договоримся о продлении контракта. Переговоры продвигаются хорошо», — цитирует Бердышева Metaratings.ru.

Лукин является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне 20-летний защитник провел за московскую команду 13 матчей во всех турнирах, забив два гола. Контракт игрока с армейцами рассчитан до 30 июня 2025 года.